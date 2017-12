Intendente Meyer: "La seguridad es responsabilidad del Ejecutivo Provincial"

"No quiero que confundan a la gente diciéndole que vayan a hablar conmigo", dice Meyer. "Yo estoy en contra de la timba, el narcotráfico y los sinverguenzas, y cumplo con mis reponsabilidades, hago siempre los reclamos a los funcionarios y públicamente. Pero el Jefe de Policía está a las ordenes del Ejecutivo Provincial, ellos deben controlar su trabajo".



Con los nuevos hechos producidos (robos en 3 casas de una misma cuadra en solo una semana), el Intendente publicó en su página de facebook: "La policía me dice que son los fiscales, también me dicen que los fiscales no son tan culpables porque las leyes son permisivas, y los que hacen las leyes, repartiendo subsidios y más subsidios con plata del pueblo, mientras tanto los robos no paran, la droga está como nunca.. Y el ejecutivo provincial no toma partido en su responsabilidad natural."

"Las Rosas liberada a los narcos y delincuentes, parece que cuanto más pido justicia y seguridad, la inoperancia y corrupcion politica-policial más mas castiga a mi pueblo."

(Se recomienda escuchar la entrevista completa)