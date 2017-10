Una joven denunció intento de violación en el Parque Lago de San Genaro

Según relató la propia víctima, Brenda, una joven oriunda de San Genaro, luego de la medianoche de este domingo electoral, se encontraba con una amiga en la plaza, sentadas, cuando llegaron tres jóvenes en una camioneta.

Uno de ellos era el novio de su amiga y por eso accedió a “dar una vuelta” en el vehículo los cinco. Lo cierto es que pararon a comprar una cerveza y fueron a la zona del Parque Lago de San Genaro.

En un momento su amiga, el novio de ella y otro de los muchachos se alejaron del lugar para comprar cigarrillos, siempre de acuerdo al relato de Brenda. “Se me empezó a tirar encima y pude sacarlo, me empieza a correr alrededor de la meza y me decía que me iba a violar y me iba a tirar al agua”, relató dramáticamente.

Allí recién comenzaba la pesadilla para esta adolescente que corrió para salvarse por la ruta. “No sé de donde saqué fuerzas para correr tanto. No pasaba nadie y él venía corriendo atrás mío”, agregó.

Finalmente, en medio de la ruta, se pudo comunicar con su amiga quien fue a buscarla y pudo encontrarla, a la altura del predio del Club Italiano. “Sentía que me moría, hoy estoy viva de milagro”, afirmó.

Brenda confirmó, en diálogo con Info Más, que radicó la denuncia, hecho que fue corroborado por ese medio. Según la víctima, el joven fue detenido en la tarde de este lunes. Ahora la investigación está a cargo de la Fiscalía de Coronda.