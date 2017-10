Mansilla: "Hablan de seguridad desconociendo todo los proyectos presentados"

"La inseguridad, tanto patrimonial como personal, no es una cosa nueva. Es una preocupación que viene de largo tiempo y de la que me he ocupado desde hace mucho", expresó Ernesto Mansilla, actualmente también candidato a renovar su banca en el Concejo. "En el año 2002 ingresé al legislativo de Las Rosas un proyecto para que se derogue la Ley Orgánica de Policía e impulsando una nueva legislación que establezca que el Jefe de Policía sea un cargo electo por el voto popular de los ciudadanos de cada Comuna o Ciudad".

"Hoy vemos que se debate sobre las autoridades de Unidades Regionales o Comisaría, con total desconocimiento de la existencia de documentación sobre las propuestas que hice como concejal, que fueron entregadas personalmente en febrero de 2009 a la Dra. Ehel Mustafá -Directora General de Asesoramineto Jurídico de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, y en la misma fecha se dejó copia en Secretaria Privada de la Gobernación de Santa Fe, cuando era Binner el gobernador", continúo Mansilla. "Demás esta decir que ese proyecto de 2002 fue reiterado en diciembre 2008; es decir que me he preocupado por la inseguridad con insistencia, desde hace años."

El actual Presidente del Concejo también recordó que en enero de 2009 presentó actualizado un proyecto de ordenanza para crear un Registro de Vecindad, que sirviera como elemento para conocer quienes somos y vivimos en Las Rosas, como forma preventiva para evitar hechos delictivos.