"El socialismo sin escrúpulos", manifestó el Intendente Meyer

"El socialismo sin escrúpulos".

"Hace 6 meses todas las instituciones locales y más de 2000 vecinos firmaron un petitorio que el 5/05/17 entregue en mano al Gobernador pidiendo el cambio de jefe de URIII. Nadie me escuchó ni el Gobernador, ni el Ministro de Seguridad Maximiliano Nicolás Pullaro. Después de 6 meses de zona liberada para el robo, la violencia, el narcotráfico, después que una ciudadana rosense fuera violentamente asesinada que dos personas más se debatan entre la vida y la muerte, el FPCyS se presenta en PLENA CAMPAÑA ELECTORAL, a 1 día de la veda, a 4 de las elecciones, como gestor junto a sus partidarios de un cambio de jefe que debió ocurrir hace 6 meses atrás."

"Están jugando a hacer Política con la inseguridad? No me indigna, me da miedo".