Preventiva para el imputado por el crimen de Sandra Medina

La muerte violenta sufrida por la joven Sandra Medina, se produjo en las primeras horas del domingo en un campo cercano a Las Parejas pero que en rigor, está situado en jurisdicción de Cañada de Gómez.

La Fiscal a cargo, Dra. Natalia Benvenutto (foto) había dispuesto un allanamiento que arrojó resultados positivos, más la detención del implicado mayor de edad. En cuanto al menor de edad involucrado, por disposición de la Jueza de Menores, Dra. María del Carmen Musa, ordenó el traslado de aquel, al Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR)

Minutos después de las 16 hs. de esta tarde comenzó la audiencia imputativa con la presencia del joven implicado en el hecho, acompañado por su abogado, el Dr. Fabio Pereyra, La jefa de la fiscalía de la 6ta. nominación, Dra. Natalia Benvenutto y el Juez de Primera Instancia, Dr. Jesús Alberto Rizzardi (Distrito 6) quien presidió dicha audiencia.

El imputado sí aceptó declarar y así dar su versión de los hechos. Pero cuando se le preguntó si estaba dispuesto a responder preguntas, manifestó no estar en condiciones de hacerlo, motivo por el cual, decidió ejercer su derecho de no someterse al interrogatorio.

Luego Benvenutto alegó que la versión vertida por el acusado no tenía sustento según los elementos con que hasta el momento cuenta la investigación, arribando a la conclusión provisoria de que el relato no es consistente ni creíble, que no puede determinarse cual de los involucrados efectuó el disparo con la escopeta, que se parte del supuesto que no se trata de un Homicidio doloso, sino culposo pero que a entender de del Ministerio Público de la Acusación, existen agravantes como ser: haber alterado la escena del crimen, incluso haber tocado el cuerpo de la víctima, manipulación irresponsable de un arma de fuego en presencia de menores, entre otras conductas.

Por todo lo narrado, Fiscalía solicitó la Prisión preventiva y el Dr. Rizzardi estuvo de acuerdo con los argumentos vertidos por la Dra. Benvenutto, por lo cual determinó acceder a dictar la Prisión preventiva por el plazo de 60 días.

Fuente: Diario Visión / Edición: Las Rosas Digital