Denuncian problemas para acceder al edificio de FuDeBe

“Desde principios del 2016, la Municipalidad de Las Rosas se hizo cargo de poner en condiciones el edificio que pertenece a la Fundación del Departamento Belgrano (FuDeBe), que estaba abandonado, con muchos yuyos, invadido por ratas, sin agua por el bombeador roto, y sin energía eléctrica (ya que estaba cortado el servicio por falta de pago)”, dice Butto. “Nos pusimos a trabajar y dejamos el lugar en condiciones para poder utilizarlo dando cursos pertenecientes a la Casa de la Cultura y también, como ocurre desde hace muchos años, es utilizado por la Escuela Especial Alfonsina Storni de la Ciudad.”

Continúa expresando que “esta semana se presenta el señor Martín Falzetti, diciendo que es el presidente de la Fundación y que nos debemos retirar, que no podemos pisar más el lugar. Me sentí muy preocupado por varios motivos: por empezar, nunca pudimos hacer un convenio formal de uso de la Fundación, ya que no logramos jamás obtener la documentación que se requiere, razón por la cual comenzamos a sospechar que Falzetti no era presidente y que aducía serlo por haber ocupado ese puesto en algún momento. Como siguió insistiendo, perturbando a docentes que allí dan clases, tomé la decisión de preventivamente cambiar las cerradura en la tarde del jueves 10 de agosto, para preservar las máquinas que allí adentro se encuentran, hasta que legitime su reclamo para que podamos saber si es quién está a cargo del lugar o no.”

El Director de Cultura, Prensa y Difusión, sigue diciendo que “es necesario mencionar que este hombre, ni siquiera contaba con llaves del lugar, pero las solicitó a una profesora que da clases allí y realizó copias. Las máquinas en parte pertenecen a la Fundación, otras a la Escuela de Educación Especial Alfonsina Storni, a una Profesora que da clases allí y algunas a la Municipalidad de Las Rosas. El lugar ya sufrió robo. Pero además las máquinas textiles que la Fundación ganó con los proyectos de Monsanto “Semillero de Futuro”, desaparecieron cuando las autoridades de ese momento se las llevaron para un proyecto en la localidad de Bouquet y nunca volvieron”

“Es por ello que para prevenir que vuelva a ocurrir lo mismo, cambié la cerradura y me dirigí a la Comisaría 1º de la Unidad Regional III, a realizar la denuncia correspondiente. Al anochecer, vecinos del lugar, me llaman informándome que otra vez Martín Falzetti estaba queriendo entrar al lugar con un cerrajero y se escuchaban ruidos de una amoladora”, manifiesta Butto. “Llame a la Policía que de inmediato acudió al lugar. Pero a pesar de eso, evidentemente volvieron a cambiar la cerradura, porque en la mañana de hoy viernes 11 de agosto, específicamente a las 08:00 de la mañana, cuando llegamos con la Escuela Especial ya que los niños iban a fabricar pizzas, pero nos encontramos con el acceso bloqueado y los chicos debieron regresar a su establecimiento educativo, bajo la lluvia y sin poder completar la actividad prevista para la fecha”.

“Luego de ese hecho, me volví a acercar a la comisaría a ampliar la denuncia. Me parece lamentable lo que este señor está haciendo, el daño no me lo hace a mí ni a la Municipalidad, se lo hace a los alumnos de la Escuela Especial Alfonsina Storni, y a todas las personas que concurren a cursos de costura y/o cocina”, concluye.



(Se recomienda ver y escuchar el video completo)