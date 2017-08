El Trébol: Asociación T21 organiza una nueva jornada de capacitación

A mediados del año 2015, un grupo de padres de la ciudad de El Trébol tuvieron la idea de juntarse, organizarse y comenzar a trabajar el abordaje de sus hijos con síndrome de down. La iniciativa rápidamente prosperó y de inmediato surgió el nombre del grupo: T21, que actualmente se ha constituido como Asociación Civil. “Resolvimos ese nombre para que la gente pregunte que significa; y la explicación, es que las personas con síndrome de down tienen una trisomía del par 21; o sea tiene un cromosoma de más, que es lo que los diferencia genéticamente del resto”, dice Alejandra Melón, integrante del grupo de padres.



Con muchas ganas y voluntad ya hicieron dos importantes actividades. “La primera de ellas, que fue como un lanzamiento, se invitó a padres de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), para que nos den una charla, con sus testimonios de vida, las dificultades que encontraríamos y las tareas para lograr la inclusión, la inserción en la sociedad”, continúa Alejandra. “Y la segunda fue una jornada informativa sobre el síndrome, para médicos y profesionales de la salud.”



Actualmente la Asociación Civil T21 se encuentra organizando una tercera actividad, que está destinada a la educación física que se hará junto a la Fundación Baccigaluppo y el C. A. Trebolense. “Buscamos como objetivo la integración de nuestros chicos en la sociedad, en todos los aspectos. Contará una parte teórica a la mañana y otra parte práctica por la tarde. Se hará el próximo 3 de septiembre y está destinada a la formación en profes de educación física y estudiantes”, expresó Melón. “Ocurre que ya hay niños y jóvenes, de distintas discapacidades, que están incluidos en los clubes y los docentes tienen voluntad, pero no se encuentran preparados para actuar con ellos”.



“Nuestro objetivo de largo plazo es que las personas con discapacidad estén integradas plenamente en nuestro medio social, que tengan actividades, y no que queden encerrados en sus casas”, concluye Alejandra.



Para conectarse con T21 puede accederse al facebook Papás T21, y también el correo electrónico [email protected]. Los interesados en el curso a realizar deben inscribirse a por mail a esa dirección, ya que hay un cupo de asistentes de aproximadamente 100 personas. Se entregará material de trabajo y también certificados.

