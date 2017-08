Unas PASO en las que muy pocos quisieron jugar

Publicamos un excelente trabajo periodístico de Pablo Amadei, donde realiza un pormenorizado análisis de las particulares situaciones que se dan en estas Elecciones Provinciales PASO 2017, considerando todas las comunas y ciudades de Santa Fe:

(por Pablo Amadei)

Cuando el Tribunal Electoral de la Provincia decidió un mes atrás, amparándose en el artículo 2° de la Ley N° 12367, excluir de participar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo a los municipios y comunas donde todos los partidos políticos participantes de la elección hayan presentado una única lista, no hizo más que legitimar unas PASO en las que casi nadie quiso competir al interior de cada partido. Y es que apenas en 103 localidades, es decir un tercio de las 363 poblaciones que tiene la provincia, habrá competencia en al menos 1 de las listas participantes.

En rigor, no es la primera vez que el Tribunal Electoral toma una decisión semejante. Ya en las PASO del 2013 había hecho lo mismo. Pero nunca como en esta elección se evidenció la escasa voluntad de los partidos políticos de postular varios candidatos que se enfrenten entre sí. No en vano, y en función de situaciones similares en otras provincias, se alzaron voces que proponen la eliminación de las PASO. Y es que poco ayudan los partidos apostando por evitar la competencia interna a consolidar un sistema que fue creado justamente para propiciar esas discusión y abrirla a todos los ciudadanos, independientemente si estuvieron afiliados o no.

Incluso, en apenas 13 de esas 103 localidades donde se habilitaron las PASO para candidatos locales, hay 3 o más partidos que presentan más de una lista. Hablamos de las ciudades más grandes de la provincia como Rosario, Rafaela, Villa Gobernador Galvez, Reconquista, Venado Tuerto o Funes, entre otras. En más de la mitad, 67 localidades, solo un partido presenta más de una lista entre varios participantes como Firmat, Cañada de Gómez, Las Toscas, Villa Ocampo, Ceres, San Cristóbal, San Javier o Carcarañá, solo por nombrar a las ciudades con más de 15000 habitantes.

De esta manera en 186 localidades en las que se inscribieron dos o más partidos pero todos ellos con una sola lista, solo se votará para Diputados Nacionales. A ellas tenemos que sumar las 74 comunas donde ya está definido quien comandará los destinos del pueblo a partir de diciembre del 2017 porque se anotó una lista única. Es decir que incluso las elecciones generales de octubre allí serán una mera formalidad.

Eso sí, en 13 localidades la elección del domingo será una verdadera final que decidirá el próximo jefe comunal porque será una competencia en un único partido que presentó dos listas. Esta situación se dará en Peyrano (Constitución), El Araza (General Obligado), San Carlos Norte (Las Colonias), Jacinto Arauz (Las Colonias), Felicia (Las Colonias), María Luisa (Las Colonias), Santa María Norte (Las Colonias), Uranga (Rosario), Santurce (San Cristóbal), Villa Saralegui (San Cristóbal), La Lucila (San Cristóbal) Villa Tramontini (San Jerónimo) y Landeta (San Martin).

A contramano de esta situación de escasa oferta electoral, hay lugares donde lo que abundan son las opciones. Rosario no solo es la ciudad más poblada de la Provincia, sino que es la mayor cantidad de listas tiene. Cada votante recibirá una boleta donde será muy difícil seguramente encontrar a los candidatos y menudo trabajo le esperará a los jefes de mesa para hacer el recuento con la oferta de 43 listas participante. Es decir hay 903 candidatos a concejal teniendo en cuenta que cada lista se conforma con 13 concejales titulares y 8 suplentes. Un número que recuerda y mucho a la extinta Ley de Lemas donde lo que sobra son las opciones y donde el Partido Popular, el Frente Progresista, el Frente Justicialista, Espacio Grande, UNITE, UNIR, del Campo Popular y la UCR tienen más de una lista presentada.

En la misma sintonía se encuentra la capital de la provincia con 35 listas en total, 12 de las cuales son del justicialismo y 6 del desconocido Espacio Grande, bien grande a saber por la cantidad de candidatos que presenta. También Villa Gobernador Galvez con 23 listas, Rafaela con 20, Santo Tomé con 19 y Villa Constitución con 14 se destacan por la gran cantidad de opciones electorales. Pero estamos hablando, claro está, de ciudades que superan en todos los casos los 40000 habitantes.

El premio a la participación electoral se lo llevan tres lugares no tan grandes. San José del Rincón (La Capital), una joven ciudad de poco más de 11000 habitantes, tiene 18 listas a concejales de las cuales 9 son del justicialismo y 9 candidatos a Intendente, 6 de los cuales compiten en la interna justicialista. Es decir 108 candidatos a concejales, lo que da 1 cada 75 votantes promedio.

Sancti Spiritu (General López) con un padrón de poco más de 3100 personas tiene 5 partidos y 6 listas (2 de Cambiemos). Si tenemos en cuenta que cada lista se conforma con 16 nombres hay un total de 96 candidatos, 1 cada 32 votantes.

Aunque la medalla de oro se va al norte de la provincia, a Tartagal (Vera) con apenas 2 mil habitantes y 1600 habilitados para votar. Hay 2 listas del justicialismo y 3 del Frente Progresista: 80 candidatos en total, 1 cada 20 votantes.

Presencia territorial de los partidos

En cuanto a su presencia a lo largo y ancho de la provincia, por lejos el Frente Progresista como el Justicialismo son los partidos que se han inscripto en la mayor cantidad de pueblos y ciudades. El Frente Progresista logró anotarse en 310 localidades, aunque solo en 72 de ellas inscribió mas de una lista. En la mayoría de los casos fueron dos aunque, por ejempo, en Villa Gobernador Galvez (Rosario) y Esperanza (Las Colonias) competirá con 4.

Por su parte el Frente Justicialista está inscripto en 237 comunidades pero solo en 51 presentó mas de una lista. Eso, si Reconquista (6 listas) San José del Rincón (9 listas), Santa Fe (12 listas) y Rosario (9 listas) no hacen mucho honor al tradicional “Todos unidos triunfaremos”

Asi es que en muy pocas localidades no hay ni uno ni otro en la competencia electoral. En Carrizales (Iriondo) hay una lista vecinalista y otra de 1Proyecto Santafesino. Lo mismo ocurre en Matilde (Las Colonias) donde se inscribieron el PDP, ARI y el Frente Para el Cambio; Arminda (Rosario) con una lista vecinalista, el PDP y Cambiemos; en Villa Trinidad (San Cristobal) con una vecinal y el Frente para el Cambio o en Bernardo de Irigoyen (San Jerónimo) con el Partido del Progreso Social y Cambiemos.

Justamente Cambiemos es una de los partidos que más aumentó su participación respecto a las últimas elecciones y estará presente en 106 localidades pero en apenas 20 competirá con más de una lista, sobresaliendo Las Parejas (Belgrano) donde hay 4, sorprendente para un partido que ni siquiera tiene un concejal en funciones allí.

Parte de lo que fue el Frente Renovador, ahora llamado 1Proyecto Santafesino estará en 42 lugares aunque solo en El Trebol (San Martín), Villa Gobernador Galvez (Rosario), Santo Tomé (La Capital) y Rafaela (Castellanos) tendrá competencia entre dos listas.

Por su parte, en 68 poblaciones se conformaron listas vecinales y si bien en algunas hay más de una, solo en San Jorge (San Martín) hay una con 4 listas diferentes.

Hay varios partidos que pese a formar parte de coaliciones, en algunas lugares van con identidad propia. Por ejemplo integrantes del Frente Progresista como el PDP estará con sus listas en 13 localidades; Solidaridad e Igualdad (SI) formó lista propia en Serodino y la UCR se presenta como tal en Nelson, Santo Tomé y Rosario y fiel a su estilo de internas, irá en cada lugar con dos listas. Por su parte el MID, pese a formar parte de la Alianza Frente Renovador – UNA, presenta sus listas propias en 3 lugares: Juan B. Molina (uno de sus últimos bastiones donde gobierna desde el 2009), Sargento Cabral (Constitución) y San Lorenzo, donde incluso competirá con dos listas mientras que el PRO va con nombre propio en Laguna Paiva, Nelson y Sauce Viejo.

Entre lo que podrían considerarse “rarezas” esta la presencia de aquellos partidos menos visibles que sin embargo lograron inscribir listas en un puñado de lugares. La Democracia Cristiana se presentará en 2 localidades, el Movimiento Independiente, Justicia y Dignidad participará en 6, el Partido Popular en 10, el Movimiento de Articulación Popular en 5, el Partido Comunista también en 5 poblaciones o el Partido Federal solo en Laguna Paiva.

Partidos como UNITE, del Campo Popular o Espacio Grande, que sorprendieron por la gran cantidad de listas que presentaron para Diputados Nacionales, también competirán para cargos locales en pocas poblaciones. Quien mayor presencia tiene es UNITE que aparece con candidatos en 20 localidades, Espacio Grande está presente en 8 y del Campo Popular en 13.

Números

103 las localidades donde habrá PASO para elegir candidatos locales

260 el total de las comunidades donde no habrá PASO para candidatos locales

74 las comunas donde se inscribió una sola lista

310 el número de localidades donde se anotó el Frente Progresista, el partido con mayor presencia territorial

43 las listas inscriptas en Rosario, la ciudad con mayor oferta electoral