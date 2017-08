Boasso: "En nuestra lista somos gente que nació, estudió y vive en Santa Fe"

El candidato a Diputado Nacional por “Fuerza para el Cambio”, Jorge Boasso visitó la ciudad de El Trébol, lugar al cual le guarda muchísimo afecto, dado que su padre era nativo de estos pagos y de hecho, sus hermanos también nacieron en tierras “trebolense”. Luego el destino quiso que la familia Boasso continuara forjando su futuro en la ciudad de Rosario, lugar precisamente donde Jorge supo construir una reconocida y exitosa carrera política, la cual hoy lo tiene ante el desafío de llegar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Boasso se refirió a una de las principales cualidades con que cuenta su lista a Diputados: “Hemos logrado el armado de nuestra lista con gente de distintos puntos del territorio. Somos todas personas que nacimos en nuestras ciudades, nos educamos en nuestras ciudades y seguimos viviendo en nuestras ciudades. Hay otras listas que tienen candidatos capitalinos o santafesinos que se fueron a vivir a otro lado y quieren que los propios santafesinos los elijan. Nuestras características de teléfono no tiene el 011 y vamos a defender los intereses de nuestra Provincia como ningún otro”, finalizo´.

A la hora de hablar de la Provincia, Jorge recordó: “Estuve en El Trébol en el 2015 cuando fui candidato a Vice Gobernador junto a Miguel Del Sel y la verdad es que pasaron los años y a nivel regional y provincial, me encuentro con las mismas carencias y no veo mucha transformación, por ejemplo en todo lo que se refiere a infraestructura: las rutas siguen siendo de la muerte, grandes zonas inundables y un sinnúmero de falencias”.

En tal sentido el postulante de Fuerza para el Cambio destacó el significativo aumento en las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública por parte del gobierno nacional: “La obra pública dejó de ser sinónimo de corrupción y hoy vemos cómo se han acelerado los ritmos de aquellos proyectos tan importantes para el país y que fueron meras promesas durante décadas” indicó Boasso.

“El impulso que le está dando el presidente Macri a las obras de infraestructura es inédito en nuestra historia y van a revertir años de atraso logístico” agregó el candidato. “Por ello, es fundamental que este esfuerzo quede plasmado en una ley, que se institucionalice y se conviertan en políticas de Estado”. En dicha situación, expresó que presentará un proyecto de ley para que en los sucesivos presupuestos se le asigne un mínimo del 20 por ciento (20%) para Gastos de Capital, esto es en infraestructura y equipamiento.

Boasso, al igual que la totalidad de los candidatos a Diputados que visitaron la ciudad de El Trébol, ya sean del PRO, Frente Progresista Cívico y Social o el Radicalismo mismo, criticó y remarcó las diferencias con el precandidato de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi. “Sin lugar a dudas participamos en proyectos diametralmente opuestos, donde él representa un modelo de país al cual nadie quiere volver. Un país que iba camino a ser Venezuela. Una Argentina donde la ex Presidenta fue la que generó la grieta, apretando y censurando al periodismo, donde quienes no pensábamos como ella éramos enemigos y sobre todo, con muchas políticas erróneas, que las está pagando el actual gobierno”.



Fuente y foto: El Informativo On Line / Edición: Las Rosas Digital