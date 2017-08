POLÍTICAJosefina González habló tras el accidente: “Volví a vivir”

En la FM Aire de Santa Fe aseguró: “Estoy avanzando bastante rápido. Para que se den una idea: cuando yo me desperté del coma después de 10 días no podía mover nada. Hoy he recuperado los movimientos en todo el cuerpo. Ahora a seguir trabajando, desarrollando músculos. Yo salí este viernes, y entré el martes 27 de junio al Hospital Español. Fueron alrededor de 45 días”.

En el trágico accidente ocurrido el 26 de junio cuando el auto en el que viajaba la legisladora impactó contra una Ford Ranger murió el fotógrafo Ignacio Amaya que acompañaba a la legisladora en su campaña.

González tuvo que ser operada de urgencia en el Samco de Firmat y luego trasladada al Hospital Español de Rosario en donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta este viernes que pasó a la sala general.

“Volví a vivir”, dijo la legisladora en diálogo con Aires de Santa Fe.