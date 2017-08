Rosense seleccionado para Escuela de Reporteros 2017

La Revista Late - El mundo desde Latinoamérica- ,de edición digital, ha seleccionado 34 personas de varios países para participar de su Escuela de Reporteros 2017, donde recibirán durante cinco meses un entrenamiento en reporteo, edición, redacción, difusión y comercialización de un trabajo periodístico en diferentes formatos, con un cuerpo docente proveniente de 7 países de Latinoamérica. Los participantes podrán integrarse a la red de periodistas narrativos free-lance más grande de América Latina.

Entre ellos está Pablo Amadei, siendo las personas elegidas varones y mujeres provenientes de diferentes países como Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, España, Francia, Uruguay, y por supuesto Argentina, más otros que tienen una nacionalidad pero viven en otra tierra, como ser de Armenia y Suecia (residentes en Argentina), Estados Unidos (viviendo en Colombia), Mozambique (pero desde España) y Argentina (pero establecido en Brasil).

Una vez cumplido el curso, cuya clases serán dictadas por Yasna Mussa (Chile) , Alejandro Saldívar (Meフ』ico), Diego Cazar (Ecuador), Daniel Wizenberg (Argentina), Ricks Dávila (Meフ』ico), Mónica Rivero Cabrera (Cuba) y Giovanni Jaramillo Rojas (Colombia).

La Revista Late, en su sitio web, dice que “tiene algunas premisas: no le pide a nadie que trabaje gratis y mucho menos que cobre poco, sí (se) exige buenas historias con temas importantes -¡elementales!- de fondo. De eso se trata toda esta vaina: de enterarnos y entender lo que pasa lejos para enterarnos y entender lo que nos pasa cerca.

Esta revista es un experimento iniciado por seis cuentapropistas que viven del Rio Bravo hacia el sur a quienes les late el periodismo. Quieren cambiar el mundo a través del periodismo. Quieren cambiar al periodismo. Los miembros de Late asumieron que nunca serán millonarios y entonces aprovecharon las redes sociales para contactarse uno a otro y ver si al menos -ellos y todos los cuentapropistas del subcontinente- pueden escribir sobre lo que les gusta, ganando algo de dinero, sin tener que pasarse la vida convenciendo a los pocos editores que sobreviven a la dictadura de los clics. Como están en seis países distintos no tienen que rentar una oficina, se reúnen por Skype, bueno… la mayoría de ellos, porque a la delegación cubana aún no le marcha esta cosa de Internet.

Cualquier país decente le denegaría la visa a esta banda de ilusos.

Late no es un movimiento de periodistas, son periodistas en movimiento. Late tiene su manifiesto. "

Aquí pueden ver a los responsables por crear este proyecto.