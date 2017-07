Básquet: Almafuerte y una caída sin atenuantes

(Por Sebastián Zapico) - Almafuerte cayó anoche de local ante Sport por 88 a 62 por la 2da fecha de la Zona Ascenso de la Liga Cañadense de Básquet 2017. Hernando Salles, de la visita, fue el goleador del partido con 21 puntos. Los rosenses acumulan cuatro unidades y permanecen en la parte baja de las posiciones de la máxima divisional regional.

Día bien de semana, cancha húmeda y el mejor de todos enfrente. Ese cóctel se planteaba como verdadero desafío para los dirigidos por Aníbal Pisani, que claramente no llegaron con la preparación deseada a un encuentro que exigía estar 11 puntos desde lo físico y mil desde lo colectivo. El subcampeón vigente del ex Federativo es el elenco que mejor combina talento, experiencia e inteligencia. La jerarquía tanto individual como grupal de Sport es tan grande que pasó completamente desapercibida la ausencia de su joyita, Francisco Farabello, actualmente afectado al seleccionado nacional juvenil y que continuará su carrera en Australia.

La visita comenzó arriba en el marcador y Salles fue el relojito a lo largo de los 40 minutos de juego. Si en algún momento hubo algo de paridad fue durante el primer tiempo. Con mucho amor propio y un descomunal desgaste, el local trató de mantenerse en partido, fundamentalmente gracias a la enorme capacidad de Luciano Valinotti para encestar sucesivamente desde la línea de triples. Las diferencias con la Zona Ascenso son muy notables y en pequeñas ráfagas, el visitante volvía a alejarse, logrando una máxima de 16 durante esos 20 iniciales.

La segunda mitad desnudó sin recaudos las diferencias no sólo de jerarquía sino también de cotidianeidad entre un elenco que debe hacer todo a pulmón y otro cuasi profesional. Con Salles como bandera, más los aciertos de los hermanos Avenalli, la indiscutida presencia de Pollo López bajo el aro y la desfachatez del pibe Lautaro Leonardi, Sport fue efectividad pura y jamás le permitió a los rosenses siquiera insinuar con acercarse en el marcador. Con la misma facilidad con que encestaban los cañadenses, los de Pisani fallaban en todos los sectores del ya insufrible terreno de juego. La visita alcanzó una distancia de 26 puntos y el cuarto final sirvió únicamente para saber si los dirigidos por Daniel Farabello llegarían a las tres unidades en el goleo. Fue de 24 la diferencia definitiva, un resultado que no admite discusión desde ningún punto de vista y que invita más que nunca al replanteo generalizado si el objetivo de Almafuerte es permanecer en ese lugar al que tanto le costó llegar y del que nunca debió irse.

El indisimulable enojo del entrenador rosense tras la dura derrota no hace más que reflejar una realidad que se cuenta mucho pero parece invisible para quienes deben hacerse cargo de la situación. Más allá de no poder tapar el sol con la mano y a sabiendas de que la lucha real del Celeste rosense será con Sarmiento, el requisito básico e indispensable para poder mantenerse en cualquier categoría de elite es tener una correcta e inalterable diagramación a la hora del trabajo diario y semanal. Sin ese punto de partida, el insoslayable anhelo concretado hace poco más de un mes en San Genaro no será más que el breve sueño de una noche de verano.

SÍNTESIS

ALMAFUERTE 62: Luciano Valinotti 14, Maximiliano Altamirano 2, Agustín Lombardi 12, Alejandro Pascual 2, Facundo Roig 6 (fi), Juan Ignacio Pascual 6, Tomás Genero 8, Nicolás Zabala 3, Federico Perassi 9, Gonzalo Bustos 0, Facundo Santiago -, Juan Maccari -. DT: Aníbal Pisani

SPORTIVO 88: Lautaro Leonardi 9, Gino Avenali 16, Hernando Salles 21, Roberto López 2, Lucas De la Fuente 10 (fi), Bruno Avenali 12, Mauro Simonutti 14, Andrés Romero 4, Juan Fernández -, Lazaro Saburetti -. DT: Daniel Farabello

ESTADIO: Almafuerte (Las Rosas)

ÁRBITROS: Héctor Romero y Osvaldo Bautista

PARCIALES: 17/21, 34/48, 50/70 y 62/88