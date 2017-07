El Gobierno de Santa Fe envió más de 2 millones de pesos a Las Rosas

La concejal socialista manifestó estar muy contenta por haber conseguido que la provincia envíe estos fondos. El gobierno de Santa Fe transfirió el viernes 2,2 millones de pesos en concepto del Fondo para Obras Menores correspondiente al 2016 y el dinero se utilizará para la compra de una retroexcavadora.

“Desde el ejecutivo municipal siempre se dijo que había una actitud discriminatoria hacia la ciudad de Las Rosas y que por eso no se le mandaba el FOCOM. Eso no es así, no es verdad; sino que la ciudad debía cumplimentar una exigencia legal, regularizar procedimientos. Una vez que el municipio realizó esto, la provincia pudo liberar los fondos correspondientes”, manifestó Salvucci.

La edil agregó que el gobierno provincial trabaja todos los días por el bienestar de todos los santafesinos y que no mira de qué color político es un municipio o comuna para distribuir los fondos, sino que lo hace de la manera que corresponde y de la forma correcta. “Eso no lo vemos en el gobierno nacional, que sigue con la metodología que ya tenía el kirchnerismo de atender a los municipios amigos o del mismo color político”, enfatizó.