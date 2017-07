"Es el escenario más grande en el que he tocado, me lo pasé genial y la respuesta del público fue buenísima. Me quedé con muchísimas ganas de tocar más. Fue una experiencia inolvidable, sacada de un sueño", dijo a este medio la joven rosense actualmente residente en la capital española.

Se refería así a su participación, ante miles de personas, en uno de los conciertos gratuitos al aire libre, que se desarrollaron en 7 escenarios diferentes. Rizha actuó el sábado 1° de julio en el montado en Plaza de España.

"El show duro 20 minutos. Toque acompañada de Matías Eisen, bajista de Calamaro, Pablo López, Nawja Nimri, Coti... Siempre es un honor/placer tocar con él al lado", expresó. "Los días previos al evento sentí muchísimos nervios, pero en el momento de subir se me fue todo, estaba muy segura. Fue subir y disfrutar. Además, mejor público no se puede pedir", concluyó.

Fotos: Bon Yuri Lee