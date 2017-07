"Viejos son los trapos..."

(BOX, por Marcos Di Santo) - A pesar de que para él ya no es el de antes. El estadounidense se prepara para el combate ante Conor McGregor del próximo 26 de agosto en Las Vegas.

Se viene la pelea del año el próximo 26 de agosto y por eso Floyd Mayweather ya comenzó a prepararse para enfrentarse en un duelo sin precedentes a Conor McGregor, luchador de artes marciales mixtas, que tendrá su primera experiencia como boxeador. Por eso, el estadounidense de 40 años está enfocado en su entrenamiento y subió un video a su cuenta de Instagram para mostrar cómo se prepara.

Además, acompañó la publicación con una frase que demuestra que ya no es el mismo de antes, pero que sin embargo sigue peleando y trabajando para estar en la máxima competencia. "Sé que no soy el mismo luchador que era hace 20 años, no soy el mismo luchador que era hace 10 años... De hecho, no soy el mismo luchador que era hace 5 años, yo soy una vieja leyenda trabajando con mis guantes de 16 onzas", expresó Mayweather en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que si bien para él ya no es el mismo, está claro que sigue siendo un animal para el mundo del boxeo. En el video se lo puede observar con mucha velocidad y reacción a pesar de sus 40 años. No será el de antes, pero...