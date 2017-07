"Investigar es una parte fundamental en mi vida"

"Estoy en 4° año de la carrera y comencé a investigar cuando cursaba 2°, en el año 2015", nos cuenta Santiago, de 21 años y estudiante de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.. "Mi interés por ser miembro de la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina (ACREM) comenzó a principios de dicho año cuando ingresé a realizar mis primeros trabajos de investigación en el Laboratorio de Biología Ósea de la Cátedra de Química Biológica".

"Allí se desempeñaban dos miembros de la ACREM que fueron el impulso necesario para comenzar a formar parte", continúa. "Desde ese momento empecé a comprender la importancia que lleva implícita la investigación para un profesional de la Salud. Aprendí además que cuando realizas algo con pasión es muy importante e imprescindible aprovechar ese entusiasmo para dar más de lo que uno imagina, inmiscuyéndose en tareas que puedan aportarle a los demás estudiantes el mismo interés y el conocimiento que uno mismo va adquiriendo".

Fue así que en el año 2015 Santiago aprendió técnicas estándar de laboratorio y realizó sus primeras mediciones de calcio en muestras de leche tratada con Kéfir. En 2016 presentó los resultados de los trabajos de investigación en el XXVII Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, en Mendoza y en las XXVII Jornadas Científicas Anuales de la ACREM.

Fue en ese año que obtuvo su primera beca de iniciación en investigación. "Gracias a la ella aprendí diferentes técnicas, entre ellas: espectrofotometría por absorción atómica, phmetria, electroforesis en geles de poliacrilamida, etc. En el año 2017 obtuve mi primera beca de perfeccionamiento en investigación, en la cual me encuentro trabajando con un gran grupo de personas muy dedicadas en lo que realizan", dice.

Además tuvo la posibilidad de aprender y capacitarse en el manejo de animales de experimentación. Actualmente está llevando a cabo trabajos que aportarán a investigaciones sobre flúor, que se realizan en el laboratorio desde hace ya muchos años.

"Sin dudas, haber ingresado en el apasionante mundo de la investigación ha sido un antes y un después en mi carrera, conocí a personas brillantes en lo que realizan y además adquirí conocimientos que no hubiera podido ser de otra manera", relata con entusiasmo. "Personalmente investigar es una parte fundamental en mi vida, que me motiva a seguir creciendo en muchos aspectos, por lo cual, recomiendo e impulso a todos aquellos que aún no se animan, a formar parte de la gran familia científica".

Y finalmente manifestó estar "muy agradecido por la oportunidad y el espacio que me han brindado los docentes de la Facultad, entre ellos el Dr. Alfredo Rigalli que ha sido fuente de inspiración para comenzar con dicha tarea. Y un agradecimiento muy especial a mis padres, familiares y amigos que son los que día a día me incentivan a seguir adelante".