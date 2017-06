A solas con Rizha: "Siempre he querido ser música o astronauta"

(por Olga Tamarit) - Rizha (Tamara Luz Ronchese) tiene 17 años pero habla de sí misma en pasado diciendo aquello de “cuando era pequeña”. Obstinada y con una seguridad desconcertante para su edad, siempre ha sabido en quién se convertiría. Como esas muñecas rusas que albergan dentro de ellas otra versión de sí misma, Rizha siempre esperó su momento dentro de Tamara. Antes de saber hablar ya tenía muy claro que quería dedicarse a la música o trabajar para la NASA y viajar al espacio. Este sábado tocará en el ’World Pride 2017’ y podrá alcanzar -por fin- las estrellas impulsada por los más de dos millones de personas que asistirán al evento.

Cuéntanos qué momento estás viviendo ahora mismo

Llevo 4 años viviendo en Madrid, en Malasaña. El concierto más cercano que tenemos es el 1 de Julio, en Plaza España, a las 23:30 en el Orgullo Gay. Me da miedo y a la vez tengo muchas ganas de tocar ahí, porque hay mucha gente. Luego haremos una gira por diferentes países, aún estamos cerrando fechas, pero por ahora sabemos Venecia, Japón… me apetece mucho porque son sitios donde aún no he estado. Será muy emocionante.

¿Cómo fue la decisión de venir a vivir a España?

Vivía en Argentina con toda mi familia y cuando tenía 1 año mi padre se vino a vivir a Madrid. Él trabaja en la industria del cine y quería dedicarse de pleno a ello. Cuando cumplí 13 años decidí que me quería mudar aquí y, obviamente a mi madre no le gustó mucho la idea, pero acabó aceptándola. Y me vine.

¿Desde cuándo tienes claro que lo tuyo era la música?

De siempre, me recuerdo de pequeña contestando a la típica pregunta de qué quieres ser de mayor y diciendo “música”, aunque también quise ser siempre astronauta (risas).

¿Y cómo fue venir a España y dejar atrás todo?

Duro al principio, pero al año de estar aquí ya había fichado por Universal, por una grabación que oyeron en un móvil. Ahí empezó toda la locura.

¿Hubo alguna influencia en tu familia para que te interesaras por la música tan joven?

No, nadie de mi familia cercana tocaba ningún instrumento. Mi abuela tocaba el piano, pero yo nunca lo hice, comencé por la guitarra y aprendí a tocar casi de modo autodidacta. A partir de ahí jamás la solté. Desde que recuerdo siempre he estado con la guitarra, incluso antes de saber cantar.

¿Y cómo combinas tu carrera musical con los estudios?

No del todo bien (risas). Por fin he terminado segundo de Bachillerato, pero ha sido complicado poner algo por encima de la música, que es lo que más me importa. Al final lo he hecho y ahora quiero estudiar producción.

Hablando de eso, he leído que tú te encargas de toda la producción de tus temas…

Sí, por eso quiero perfeccionarme. Yo compongo, produzco, ‘masterizo’, me encargo de los vídeos…

¿No te fías de nadie?

He estado con muchísimos productores y he aprendido un montón de errores, pero al final nadie expresa tus ideas de tu cabeza como tú misma. Ni tan siquiera cuando lo haces tú misma es igual a cómo suena en tu cabeza, porque no sabes hacerlo, pero se acerca mucho más.

¡No tendrás casi tiempo libre!

Para mí, la música no es un trabajo. En mi tiempo libre escucho mucha música, veo pelis con mi padre, estoy con mis amigos…

¿Qué película te ha impactado?

'Death Proof', Tarantino siempre es genial. También me ha encantado ‘Arrival’, por el rollo del espacio, las estrellas… todo eso me encanta.

¿Cómo describirías tu música a alguien que nunca te ha escuchado?

Es complicado porque es una mezcla de muchos estilos y va cambiando, pero para ponerlo fácil yo diría que ‘indie’ (risas). Es más fácil decir qué no es; no es música clásica, no es rock clásico….

¿Cómo te ves con 30 años?

No lo sé, espero seguir siendo fiel a mis principios. Como esa canción que dice “si naciste incendiario no te mueras bombero.” Espero seguir manteniendo viva a la niña que vive en mí.

¿Qué esperas de tu actuación en el ‘World Pride’ de este año?

Va a ser una locura, será un momento muy especial porque es el ‘World Pride’ ¡que engloba a toda Europa y al mundo entero! Es muy importante porque lucha por la igualdad y formar parte de ello me impone un montón. No me da miedo porque lo llevo preparado y voy a defenderlo, pero es una locura. Tengo muchísimas ganas de poder decir: “yo estuve ahí”

Fuente: www.woman.es / Foto: D.R.