Giaccone: "No es hora de especulaciones...es tiempo de sumar"

La diputada provincial integra, ocupando el cuarto lugar, la lista que encabeza la ex jueza Alejandro Rodenas.

Claudia Giaccone participó el viernes 23 de junio en el Club Sportivo América, del acto de lanzamiento de la lista de precandidatos de Nuevo Espacio Santafesino (NES), que participará en las PASO para Diputados Nacionales dentro del Frente Justicialista.

La legisladora casildente integra la nómina que encabeza la ex jueza Alejandra Rodenas, expresó que “como siempre dije: responsabilidad, voluntad y grandeza tienen que primar en la conducta de los dirigentes, para lograr la necesaria refundación de un peronismo que está en condiciones unir todos sus líneas internas, ponerse de pié y mirar no solo esta elección sino la alternativa de ser gobierno de Santa Fe en 2019. No es hora de especulaciones, es tiempo de sumar”.

Giaccone continuó diciendo que desde su espacio Mistica Peronista participan “de esta propuesta que tiene extensa representatividad territorial, expresada por senadores, diputados, intendentes y presidentes comunales, valorando el habernos puesto de acuerdo, aportando desinteresadamente para un peronismo protagonista, defendiendo a los sectores populares cada día más desprotegidos.”