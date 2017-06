“Mística Las Parejas” presentó su lista de precandidatos a concejal

En el popular bar La Taberna, de la ciudad de Las Parejas, con muchos vecinos y presencia de medios de prensa de la región, los integrantes de la lista “Mística Las Parejas” dieron a conocer sus propuestas en la intención de participar de las PASO del 13 de agosto, dentro del “Frente Justicialista”.



Ocuparon la mesa: Raúl Ríos, Sara Duranti e Ignacio Celayes (candidatos titulares), más Ángel Carioliche, Eloísa Paredes y Rodolfo Colombo (suplentes). Todos acompañados por la diputada provincial Claudia Giaccone.



El encuentro se abrió con palabras de Ríos, quien agradeció a los asistentes estar allí y a continuación se fueron presentando cada uno de los componentes de la nómina, aunque todos ellos son parejenses conocidos por sus actividades cotidianas.

“Nuestra lista está integrada totalmente por gente de trabajo. Y cada uno tiene claro el concepto de trabajo“, expresó quién encabeza la lista. “Llegué a esta ciudad hace 42 años, con mi oficio de constructor y mis ganas de trabajar. Me establecí, me terminé de formar, tengo una familia, hice amigos, vida social. Las Parejas me dio mucho, y creo que yo también puse lo mío, me gané todo lo que tengo, pero puedo dar más y lo siento así.”



Yendo al grano, cuando se le pregunta porque ser candidato, expresa que "hace ya un tiempo me abrieron las puertas de la participación junto a la diputada Giaccone. Y se fueron sumando otros, para conformar ahora una lista de gente nueva, de varias generaciones. Algunos hemos trabajado en política, desde abajo; pero nunca había tenido la posibilidad de aspirar a cargos electivos"

.

A continuación Ríos comentó alguna de las ideas que piensan llevar al Concejo en caso de ser electo, pero siempre haciendo eje en el contacto permanentemente con la gente. “Siempre conversamos con los demás integrantes de la lista y decimos que nuestras oficinas deben estar en la calle, caminando y hablando con los parejenses.”



“Hay que armar propuestas con lo que demanda el vecino. Estar todos los días conversando con ellos y no 30 días antes de cada elección. El Concejo debe ser un lugar de puertas abiertas, debe dejar de ser una institución fantasma para ser una herramienta de los habitantes de esta ciudad.”



De la Diputada Claudia Giaccone. “Hay nuevas caras para la política en Las Parejas, es el involucramiento de nuevas personas dispuestas a trabajar para lograr un fin social. Este grupo que se armó no es una casualidad. Todos tienen actividad en instituciones, están dispuestos a la construcción colectiva para el bien común”, manifestó. “Es bueno que la política lleve a lugares de decisión a personas como estas. Pero para eso es preciso que los vecinos acompañen con su voto, así los buenos dirigentes alcanzarán la posibilidad de hacer, de lograr que crezca su ciudad, que realmente representen a los parejenses.”