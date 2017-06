Guillermo Marconi viaja al Sudamericano de Patín

"No hay recetas mágicas, sólo confiar y nunca abandonar", expresó el patinador rosense Guillermo Marconi en dialogo con el portal Las Rosas Hoy.

El deportista representante de Club Atlético Almafuerte viene de una gira por Alemania e Italia, donde disputó la “Germany Cup” en la ciudad de Freiburg obteniendo el noveno lugar y reafirmando su presente dentro de los diez mejores patinadores del mundo. Ahora se prepara para participar del 20 al 21 de junio del Campeonato Sudamericano de Patín que se realiza en Mar del Plata.

- ¿Cómo llegaste a participar de la Germany Cup? ¿En qué consiste la competencia?

La clasificación a la Germany Cup la obtuve en el mes de febrero después de una concentración nacional de una semana en el club Vélez Sarsfield de Buenos Aires, donde fuimos evaluados por el cuerpo técnico nacional que debía elegir a tres representantes para la Copa. La competencia en Alemania consistió en realizar cuatro pruebas, "figuras" en el lenguaje del patín, cuyas puntuaciones se suman y del total salen los puestos.

- Se viene un nuevo Sudamericano de patín en Mar del Plata, ¿cuáles son los objetivos para esta instancia?

El objetivo principal es poder mostrar un buen nivel después de la preparación que hicimos con mi entrenadora Yani Lujan los días que estuvimos en Italia. Hacer un torneo parejo en mis cuatro figuras, y sobre todo disfrutando la posibilidad de ser locales después de muchos años.

- ¿Cuáles son los ejes de trabajo que te permitieron llegar a estar dentro de los diez mejores patinadores del mundo?

Que hoy me encuentre en este nivel es una suma de cosas. Muchas horas de entrenamiento arriba de los patines, pero también abajo. Seguir un trabajo de preparación física, nutricionista, y la incorporación este año de una herramienta fantástica que es el coaching deportivo para trabajar los pensamientos, emociones y todas las situaciones que rodean a un deportista.

- ¿Cuáles son las metas propuestas para este año?

Con mi entrenadora planteamos objetivos hasta mitad de año, que nos sirvan para prepararnos y ganar experiencia para lograr la clasificación a los "World Roller Games" con sede en China en el mes de Agosto, que es el máximo torneo al cual aspira un patinador. Todas nuestras intensiones están apostadas en lograr la clasificación en el Torneo Argentino que se realiza en el mes de julio.

- ¿Qué significa representar a nuestro país en competencias internacionales?

Representar a la Argentina es un antes y un después para tu vida, es sentir el pecho lleno de orgullo y principalmente es lograr el sueño de toda una vida arriba de los patines. Vestir los colores celeste y blanco es cargarse de una fuerza muy propia de nosotros los argentinos, de tomar riesgos, adaptarse a las dificultades y defender hasta el final cada competencia.

- Si tuvieras que dejarle un mensaje a patinadores que recién comienzan o están dando sus primeros pasos en el deporte, ¿cuál sería?

Lo primero que les diría a todos los patinadores es que patinar empieza como un juego y que a medida que crecemos no tenemos que olvidarlo. Que ponerse un par de patines nos puede cambiar la vida, porque es un amor sin fecha de vencimiento. No importa la edad, siempre vamos a quererlos. Y si de objetivos se trata, llegar a lograr un sueño es un paso todos los días, a veces más grande y a veces más chico, pero siempre caminando hacia lo que queremos. No hay recetas mágicas, sólo confiar y nunca abandonar.

