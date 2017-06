“Quitar pensiones por discapacidad es otro avance sobre los derechos de los argentinos”

La diputada Claudia Giaccone se manifestó “indignada” por la acción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de dar de baja, de manera indiscriminada, a miles de beneficiarios de pensiones no contributivas.

“Pueden ensayar ahora desde el gobierno de Macri los argumentos que quieran, muchos de ellos absolutamente falsos, pero lo cierto es que se trata de una decisión política destinada a frenar el déficit de la Anses y achicar el gasto público, según lo han expresado oportunamente desde el Ministerio de Hacienda”, dice Giaccone. “Entonces se opta por quitarle sus derechos a personas con discapacidad y a los más débiles de la sociedad.”

“Es inaudito que se excluyan a personas de sus pensiones no contributivas sin el procedimiento de dar aviso previo para posibilitar la aclaración si fuera necesario”. Por último expresa que deben “reincorporarse inmediatamente los pensiones, ya que un solo entrecruzamiento de datos no puede dejar a familias afectadas en sus ingresos y consumos, sin analizar de la realidad de cada una. No son beneficios como los llaman, son derechos arrebatados con total insensibilidad social, algo que se viene mostrando en demasiados actos de este gobierno nacional.”