Lifschitz y Balagué iniciaron en Santa Fe, la semana de la Ley De Educación Provincial

El gobernador Miguel Lifschitz, junto con la ministra de Educación, Claudia Balagué, participaron este lunes de una jornada de reflexión y elaboración de propuestas para la construcción de la Ley de Educación Provincial.



La actividad se desarrolló en la Escuela Nº 8 “Cristóbal Colón” de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de docentes, asistentes escolares, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.



Lifschitz señaló que “estamos haciendo una Ley de Educación en la que todos podamos opinar” y destacó la participación de los padres y de los alumnos. “Nos interesa saber cómo piensan los chicos, cómo ven la escuela, cuáles son las cosas que les gustan y cuáles no. Esa es la idea de esta Ley en la que venimos trabajando desde hace casi un año, haciendo muchos talleres, reuniones y seminarios; escuchando a mucha gente que sabe de educación, a los padres, maestros y trabajadores”.



El gobernador también mencionó el carácter participativo de la iniciativa y destacó “el valor de este proyecto, que no solo lo hacemos nosotros, si no que lo hacemos entre todos”.



“La educación nos permite ser mejores en la vida, aprender, poder crecer y entender lo que pasa a nuestro alrededor”, concluyó.



SEMANA DE LA LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. Durante la denominada Semana de la Ley de Educación Provincial que se inició este lunes, todas las escuelas primarias de nivel inicial y de modalidad especial participarán de la elaboración del proyecto de Ley de Educación que se construye de manera participativa y colectiva.