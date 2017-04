El paro nacional docente en Las Rosas y departamento Belgrano

Se cumple hoy un nuevo paro docente, La titular de Ctera y de AMSaFe, Sonia Alesso, convocó a un abrazo simbólico a la "escuela itinerante" frente al Congreso para repudiar el accionar de la policía.

"Hemos definido un paro nacional de 24 horas contra la represión. La represión es un límite que no estamos dispuestos a tolerar. Decimos claramente que no se toca a un maestro, no se toca a un trabajador", exclamó Alesso.

Por tal motivo Renacer Regional entrevistó en la Escuela de Comercio Las Rosas, para dialogar con su Directora, Mónica Rodriguez. También al delegado de AMSaFe Departamento Belgrano, Ariel Sola.

(Recomendamos escuchar los audios completos)