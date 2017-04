“Este es mi último cartucho”, dijo Luisito, de Cuestión de Peso

“A esta oportunidad la siento como que es mi último cartucho y por eso la estoy aprovechando a full, bajando lo más que puedo de peso, haciendo todo lo que me dicen los médicos”, contó Luis Zerda, el parejense que está participando en el programa televisivo Cuestión de Peso, en conceptos a Radio Las Parejas.

“Estoy más maduro y por eso aprovecho al 100% las consultas con los profesionales, asumí que estoy enfermo y antes me tomaba todo para la joda, no quiero terminar como Maxi”, dijo Luis, en referencia a otro participante que estuvo postrado dos años en su cama sin poder moverse, y hoy continúa con un tratamiento para continuar bajando de peso.

“Estoy concentrado en recuperarme lo más pronto posible, quiero que vean que pongo todo de mi parte para lograr una operación en un futuro, la necesito porque no puedo mantener el peso”, se sinceró Luisito, agregando que nunca pensó que lo iban a llamar tan rápido, “la gente pedía por mí en las redes sociales y fue algo que no me esperaba, por eso estoy aprovechando la oportunidad que me dieron” , dijo.

"Hago un mea culpa y en mis etapas anteriores he hecho mal las cosas porque salía mucho de joda, pero hoy ya no me deslumbran los flashes. Les digo a mis compañeros que tomen todo lo malo que yo hice y lo transformen en algo bueno, porque mucha gente quiere estar en nuestro lugar y no puede”, expresó el participante de Cuestión de Peso.

Luis contó que se siente muy apoyado por el grupo, “todos me cuidan, y sigo trabajando mucho con mi psicóloga y nutricionista, por ahora vengo bien, bajando de peso que es lo más importante, tratando de hacer las cosas como se debe. El tratamiento por ahora no me está costando y no me quedo con hambre que es lo más importante, me di cuenta que tengo que privilegiar mi salud”, indicó el parejense.

En el final, Luis quiso dejar su agradecimiento a toda la comunidad de Las Parejas, “a la gente de mi Barrio El Chaparral, les estoy agradecido a todos, y también quiero agradecer al Intendente Horacio Compagnucci que me ayudó para viajar, y a Alberto Crossetti que también me ayudó”, comentó Zerda; “no voy a prometer nada que no pueda cumplir, por eso les agradezco a los que me apoyaron en etapas anteriores, y los que se sintieron molestos o defraudados quiero que vuelvan a confiar en mí”, concluyó.

Fuente y foto: Radio Las Parejas