Asumió el nuevo Director del SAMCo El Trébol

El odontólogo Laureano Bonetto asumió como nuevo director del Samco de la localidad de El Trébol. El profesional, que ya prestaba servicios en la institución, fue puesto en funciones por el secretario de Gestión Territorial de Primer y Segundo Nivel de Salud, Silvio González. El nombramiento, informaron, está acompañado de una serie de cambios en el sistema sanitario impulsados desde el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Desafío personal y profesional. Laureano tiene 40 años y según cuenta, la asunción al frente del Hospital llega en un momento de clave de su vida: “Es un lindo desafío, para el cual considero estar preparado; muestra de esto es que a nivel profesional, desde que me recibí en la Universidad, nunca dejé de capacitarme, por el contrario siempre traté de sumar nuevos conocimientos a mi profesión e incluso soy docente en la ciudad de Rosario, por lo que puedo decir que cuento con una cierta experiencia en lo que es manejo de grupo, aunque esto obviamente que tiene una complejidad muchísima mayor”.



Además, Bonetto continuó refiriéndose a la importancia y responsabilidad que implica estar al frente del Hospital, destacando que: “Estar a cargo de un Hospital como éste tiene una gran complejidad y nadie podrá decir que no se trata de un desafío y que las cuestiones a resolver no son sencillas o fáciles. Pero a su vez, me parece muy importante tener en claro que acá no se trata de proyectos personales, debemos dejar de lado el personalismo y entender que en este tipo de entidades, todos son importantes, teniendo que dejar de lado caprichos personales u opiniones contrapuestas, para siempre llegar a una meta común, que en este caso es brindar salud”.



Su visión sobre la salud pública. Consultado acerca de cuál es su óptica en torno a la salud pública, Laureano explicó que: “Particularmente, mi pensamiento en cuanto a la salud pública, comprende poder brindar atención hacia aquellos sectores que están por fuera de poder acceder a la salud formal, o sea, carentes de coberturas de obras sociales, como así también de recursos económicos”.



Objetivos a corto plazo. Sobre el cierre de la entrevista, Bonetto fue consultado acerca de la impronta que pretende plasmar bajo su conducción, como así también cuales considera que son las primeras acciones que se deben tomar a la brevedad: “Apuntaremos a ordenar ciertos aspectos en cuanto a lo que son determinadas áreas de trabajo, como ser la de jefatura y personal, ordenando ciertos protocolos de acción y a su vez, ordenamientos sencillos pero que quizás durante mucho tiempo no han sido tenidos en cuenta y basta con organizarnos y hacer que todo sea más ágil y dinámico”, concluyó.

El hospital. El Samco de El Trébol es un hospital de segundo nivel que se constituyó en un centro de derivaciones de la mitad del departamento San Martín. Cuenta con un laboratorio de análisis clínicos muy bien equipado, un servicio de radiología de última generación, maternidad e internación de piso y unidad de terapia intensiva. Además posee quirófano y servicio de cirugía.

Fuente: El Trébol Digital y El Informativo / Edición: Las Rosas Digital