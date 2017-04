¿Qué hay que saber sobre los créditos hipotecarios UVA?

El mercado inmobiliario tendrá una nueva línea de créditos que ya despertó el interés de quienes buscan ser dueños de su propia vivienda. Así, los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se suman con una particularidad: la cuota a pagar se ajusta por inflación.

¿De qué se trata? La línea de créditos hipotecarios UVA busca que el acceso al financiamiento para la compra de viviendas sea más accesible para quienes buscan llegar a su primer hogar. "El crédito UVA es una unidad de cuenta que ajusta de acuerdo a la inflación", explicó José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, y uno de los conocedores del proyecto.



¿Cómo se calcula? La UVA actualiza diariamente por CER, y lo publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su sitio de Internet. "Por ejemplo, ves que el valor hoy es de 18,07. Entonces suponé que para un crédito inmobiliario, de una propiedad de $ 1 millón, el crédito no te lo van a dar en pesos si no a UVAS. Es $ 1 millón, dividido 18,07. Por lo tanto, tu crédito no será en pesos o en dólares, será por 55 mil UVAS, que es el equivalente de UVAS a hoy. Entonces lo de hoy es que debés UVAs", graficó Rozados.



¿Qué tengo que saber sobre las cuotas? "Se pagan cuotas mensuales. ¿Cómo las calculás? Dividís 55 mil por los meses (360 meses, si el crédito es a 30 años). Entonces vas a pagar 153,73 UVAS mensuales. Ahora, esto más una tasa de interés: ¿qué te cobran de interés? A eso se le suma un 3,5 por ciento (CFT anual) para clientes del Banco Nación", explicó Rozados.



¿Hasta cuánto puedo pedir de crédito? Según Rozados, "la cuota no puede superar el 25 por ciento del ingreso. Si ganás $ 20 mil no podés pagar más de $ 5000 por mes de cuota". A eso, sumó que el tope máximo de crédito que se dará será de $ 3.100.000.



¿Qué pasa si la inflación se dispara? Si se dispara, la cuota se dispara. Pero también hay que aclarar que, cuando eso sucede, los salarios se actualizan y suelen acompañar esa suma.



¿Hasta qué valor de la propiedad te prestan? Apertura.com se comunicó con el Banco Nación para conocer los detalles del crédito (tanto esa entidad como Banco Provincia y Ciudad ya están informando al respecto) pero se excusaron de no poder brindar información por el momento. Sin embargo, Rozados asegura que el Banco Nación prestará hasta "el 80 por ciento del valor de la propiedad".



¿Qué se puede comprar? Se pueden comprar propiedades ya terminadas -no desde el pozo- y si se trata de un edificio, que ya tenga el "final de obra". ¿Por qué es esto? Porque el banco hipoteca la propiedad.



¿Quiénes los ofrecen? De acuerdo con el diario Clarín, "el Banco Ciudad (Buenos Aires) ya empezó a ofrecerlos hace una semana, el Provincia de Buenos Aires recién los otorgará desde el 7 de abril y en el Nación estiman que después de Semana Santa".

Fuente: http://www.apertura.com - por @JoacoGarau