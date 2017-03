Lifschitz aseguró que la propuesta a los docentes santafesinos "es la mejor del país"

Miguel Lifschitz les pidió ayer a los docentes santafesinos que acepten la propuesta salarial de su gobierno, a la que calificó como "excelente", "extraordinaria", "la mejor del país", mientras su ministra de Educación Claudia Balagué solicitó a los maestros que vayan a votar en las escuelas para que Amsafé acepte un aumento que ronda el 25 por ciento (a cobrar el 17 por ciento el mes que viene y el resto, en julio). El ministro de Gobierno Pablo Farías se mostró preocupado por "la amenaza de más paros" en las aulas y no descartó que si eso ocurre, se ordene el descuento de los días de huelga. Los tres coincidieron que el aumento que (según Amsafé y Sadop no llega al 23 por ciento) "es el máximo que puede otorgar la provincia".

"Espero que los docentes acepten la propuesta", se ilusionó Lifschitz. "Es la mejor que se ha hecho en la Argentina y creo que la deben valorar así. No sólo porque es un aumento del 25 por ciento, con un tramo inicial muy importante sino porque incluye una cláusula de reajuste automático si la inflación supera el 25 por ciento. Es inédito en las últimas décadas, que una negociación salarial tenga garantías para el trabajador que si la inflación supera el incremento otorgado se va a reajustar automáticamente, sin nec esidad de hacer una nueva paritaria", explicó.

"La propuesta es muy buena. Entendemos la lógica de la discusión gremial y respetamos el derecho de huelga de los trabajadores, pero creemos que todo tiene su tiempo, ya es necesario dar una solución que restablezca las clases con normalidad", apuntó.

Según Lifschitz, el aumento del 25 por ciento es el techo. "Nosotros ya no tenemos más limites porque hemos llegado a un acuerdo que ha sido aprobado por los gremios mayoritarios de la administración central como UPCN y ATE. No hay duda de que es una excelente oferta. Y por un criterio de equidad con el resto del sector público, no podemos llegar a acuerdos distintos (con Amsafé y Sadop); ahí, tenemos una barrera que no vamos a franquear porque estamos convencidos que es una extraordinaria oferta".

Incluso, por el "contexto" en fue formalizada. "Miremos lo que ocurre en otras provincias: el conflicto en Buenos Aires, donde discuten alrededor del 18 por ciento; Mendoza, que ha cerrado en el 17 por ciento o Santa Cruz que está en un conflicto eterno con porcentajes que no llegan al 10 por ciento". "Sinceramente, lo de Santa Fe sobre una base ya alta de los salarios santafesinos es un incremento importante", planteó el mandatario.



La ministra Balagué les pidió a los docentes que "vayan todos" a las escuelas "a votar la propuesta, porque no siempre van todos". Ayer, se realizaban las asambleas departamentales de Amsafé y el viernes está prevista la asamblea provincial que anunciará el escrutinio, si acepta o rechaza el aumento.

"Nos preocupa la amenaza de más paros en las escuelas. Y en la medida que consideremos que se está haciendo un uso excesivo de la mecánica de los paros el gobierno tiene el derecho a hacer los descuentos", dijo Farías.

Fuente: Rosario 12