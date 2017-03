Almafuerte relució su oficio en una batalla de desiguales

Almafuerte venció anoche como local a Totoras Juniors por 106 a 42 por la 3ra fecha de la Zona “B” de la Liga Cañadense de Básquet 2017. Agustín Lombardi fue el goleador del partido con 20 puntos. El “Celeste” llegó a los tres dígitos en el goleo tras más de un año sin lograrlo, y el domingo visitará a Sarmiento de Cañada de Gómez.

En días en los cuales el “Indio” Solari está en boca de todos luego del trágico recital de Olavarría, resulta oportuno desempolvar del baúl de recuerdos aquella canción de los “Redonditos de Ricota” que reza “No lo soñé…”. Y es que seguramente ninguna de las casi 100 almas presentes en el estadio imaginó en la previa a un “Celeste” tan arrollador como el que la agradable jornada rosense evidenció.

En un partido de esos que obligan a sacar a flote el mote de candidato, las dudas de los dirigidos por Aníbal Pisani se evaporaron rápido y sus jugadores demostraron porqué la pelea por el ascenso directo parece reducirse a dos equipos. El joven e inmaduro combinado totorense tuvo apenas cinco minutos de insinuación en los cuales llegó a meter un parcial de 6-2 de la mano de Laureano Panco, el aparente conductor natural de un elenco que promedia los 18 años. Pequeñas pinceladas de un Juniors que penetraba con aciertos a una defensa que se tomó un diminuto instante de relajación y dejó algunos baches bien aprovechados por el rival. Pero Almafuerte ajustó tuercas y calentó la mano para marcar presencia en su propia casa y hacer pesar la diferencia de individualidades. Tan sólo demoró un cuarto el “Celeste” en acomodarse en el terreno para sacar a luz toda su jerarquía y meter un segundo parcial de 54-17, con un Lombardi nuevamente brillante y que promedia los 18 puntos en el certamen. La segunda mitad estuvo de más. Fue un monólogo de un local que manejó “a piacere” los tiempos del partido, con un técnico que se dio el lujo de poder darle muchos minutos a los Sub 19 del plantel. Y los pibes respondieron y con creces, no sólo en el juego sino también en el tablero: 45 puntos entre el tridente Altamirano – Zabala – Santiago en una noche en la cual ninguno de los 12 jugadores locales terminó sin anotar. La discusión pasó a ser por cuántos tantos de diferencia ganaría el dueño de casa y si sería capaz de llegar a los tres dígitos, algo que no es habitual en un Almafuerte más preparado para el combate que para el goleo masivo. El 106-42 final dejó bien en claro el océano de distancia que existió entre los dos contendientes y les permitió a los de Pisani demostrarse a sí mismos que personalidad sobra para resolver con holgura compromisos en los cuales no hay equivalencias y es necesario hacer pesr el oficio.

La base que formó el DT de los rosenses deja de manifiesto que apostar por la famosa cantera en un proyecto a largo plazo siempre da sus frutos. Lombardi aportó el salto de calidad en este equipo que mecha a la perfección juventud, talento y experiencia. Más allá del horizonte inmediato, el mano a mano con Aprendices se vé cada vez más claro al final del túnel. Igual, que la filosofía del paso a paso se mantenga firme.

SÍNTESIS

ALMAFUERTE 106: Juan Ignacio Pascual 4, Agustín Lombardi 20, Alejandro Pascual 2, Nicolás Zabala 15, Federico Perassi 6 (fi), Luciano Valinotti 8, Tomás Genero 7, Máximo Altamirano 14, Santiago Mazzoni 6, Gonzalo Bustos 6, Alexis Ulla 2, Facundo Santiago 16. DT: Aníbal Pisani

TOTORAS JUNIORS 42: Lucio Tricconi -, Laureano Panco 9, Nicolás Galetti 8, Giuliano Mariatti 5, Nicolás Alfaro 4 (fi), Agustín Nocioni 8, Estefano Buci 2, Juan Turletti 6, Mauro Bazzi -, Diego Medina -, Juan Morales -, Mario Pesce -. DT: Claudio Fantoni

ESTADIO: Almafuerte (Las Rosas)

ÁRBITROS: Diego Combina y Ulises Vadora

PARCIALES: 26/14, 54/17, 82/25 y 106/42