Rizha dio el concierto presentación de su álbum "Finally"

Rizha (Tamara Ronchese), joven oriunda de Las Rosas, actualmente residente en Madrid, fue ofreciendo uno a uno, los temas de su primer disco ante más de 300 personas. Le acompañaba en las Máquinas / Bajo y Octapad - Matías Eisen (músico de gran renombre que ha acompañado a grandes como Dani Martin, Coti, Pablo López, Andrés Calamaro, etc.).

Estuvieron presentes muchos amigos de la música, como la cantante Georgina, Isma Romero o la banda de rock del momento Sexy Zebras, y tantas otras celebridades del cine y la TV, amistades de la cantante que no quisieron perderse un concierto tan importante para Rizha. Así también pudo verse a directivos de las discográficas más importantes, Amigos de Spotify, R3, prensa, etc.

Comenzó fuerte con su clásico "By Your Side", que sin respirar dio paso a "The Same".

"Makeup" le puso el tono siniestro necesario en un encuentro así, sonaron los primeros acordes de "AMW" y ya el público empezó a gritar, coreando el video lyrics.

Se apagaron los burbujeantes sintetizadores y Rizha se dirigió a su Stratocaster para deleitar con un acústico/ eléctrico de "Happy Bummer Day".

Inmediatamente comenzó a sonar "Way Up", Rizha tomó el micrófono y con el misticismo que desprende y las contundentes visuales que se hacían presente casi sin pausas, se fue provocando un hipnótico efecto, guiando a sus seguidores.

Tras una bocanada de aire, enseguida lanzó "Trust Issues". Y luego el sonido del caer de unas gotas, lentamente... predecía el siguiente tema: "One To The Drunk Gods". Los gritos del público y algunos seguidores que se habían podido colar en el evento ya estaban saltando en primera fila. Con ella puso punto final a la primera parte del evento.

Sube al escenario Mike Sacchetti con las baquetas en la mano. para formar el "Tridente Power Rock" tocando una tras otra "Your Bong", "Lost My Voice", y finalizando por la contundente "Edgy" dejando al público coreando "Otra, otra, otra...". Sin más Rizha agradeció a su público el cariño, hechó mano a su abrigo y se marchó del escenario.



Después del show se sacó fotos con todo los asistentes que le pedían y firmó los set lista que los fan con la picaresca habían "robado" del escenario post show.

Con este concierto da paso a la gira que hará en verano por los más importantes festivales de España. Pronto se anunciara el nombre del tour, las fechas y ciudades, que según se dejó entrever darán un verano agitado para Rizha después de la fabulosa acogida que tuvo su álbum debut Finally.

Ver completo el show: https://www.youtube. com/watch?v=LbTQqf2lZEo&t=285s