Basquet: Almafuerte le metió agresividad a su sueño de ascenso

Almafuerte venció anoche como local a Tenis Club Correa por 82 a 53 por la 2da fecha de la Zona “B” de la Liga Cañadense de Básquet 2017. Agustín Lombardi fue la figura del partido con 26 puntos. El “Celeste” mejoró mucho, sigue invicto y el viernes recibirá a Totoras Juniors.

Cierto es que el rótulo de candidato inevitablemente se carga desde el principio de cualquier competencia. Pero la única realidad es que en cancha y con el rival enfrente se lo debe validar. Y el elenco rosense comenzó a mostrar algunos rasgos de esos que prometen convertirlo en “el equipo de Pisani” (foto).

Almafuerte impuso condiciones de arranque, con una férrea defensa e instalado en campo ajeno la mayor parte del tiempo. Y la diferencia de 15 puntos lograda tras el cuarto inicial así lo evidenció. En la búsqueda de afianzar un base juvenil para cumplir con la nueva regla que obliga a tener al menos a un sub 19 en el quinteto durante los primeros 20 minutos, el trabajo de los experimentados resulta clave. Y en la fresca pero agradable noche de Las Rosas hubo varios puntos altos entre aquellos de los que siempre se espera un plus. La falta de eficacia y la aparición de algunas dudas en la segunda decena sólo parecieron ser un pequeño obstáculo en el camino de un “Celeste” que superó ese pasaje de sequía a pura intensidad. Presión alta, rotaciones permanentes y un espléndido Lombardi dejaron rápidamente a Correa sin posibilidades y volvieron a inflar esa abultada ventaja en el marcador que en un momento llegó a ser de apenas cuatro puntos. Pero el escolta juninense estuvo muy bien secundado para cambiar la ansiedad del debut por confianza y poder ser ese que le dé a este equipo el salto de calidad. No se puede pasar por alto el trabajo de Juan Ignacio Pascual, quien a su habitual juego de rol y de relevos permanentes le agregó presencia en el marcador, con 15 tantos. Otro que nuevamente apareció en momentos críticos y con su mano caliente desde el perímetro fue Luciano Valinotti, con una seguidilla de triples para consolidar el resultado y terminar con siete anotaciones en su cuenta personal. Del otro lado, desconcierto, imprecisiones varias y la ausencia de un conductor claro y contundente fueron las constantes. Sólo destacaron en Correa las bombas de Germán Gelatti más alguna que otra transición rápida con buen traslado de balón por parte de Lucio Paredes, este alero de casi 1,90 metros que la pica con evidente facilidad y saca ventaja con su zancada larga. El último cuarto le permitió al “Celeste” darle descanso a algunos referentes y más rodaje a pibes que serán determinantes en este largo camino hacia la Zona “A”. La diferencia que evidenciaba el tablero daba el indicio de partido terminado y los jóvenes aportaron lo suyo: 12 puntos entre Máximo Altamirano, Nicolás Zabala y Facundo Santiago.

El goleo, la agresividad, la cabeza fría de los líderes y la solidez bajo el aro propio hacen que el pizarrón de Pisani comience a surtir efectos y el vertiginoso pero sapiente ritmo de los juveniles aporta la frescura necesaria para conformar un equipo largo y con variantes. El vamos, vamos los pibes ya rechina en cada costado del estadio “Celeste”. La mesa está servida.

SÍNTESIS

ALMAFUERTE 82: Juan Ignacio Pascual 15, Agustín Lombardi 26, Nicolás Zabala 5, Facundo Roig 10, Federico Perassi 3 (fi), Luciano Valinotti 7, Tomás Genero 1, Máximo Altamirano 1, Santiago Mazzoni 2, Alejandro Pascual 3, Gonzalo Bustos 3, Facundo Santiago 6. DT: Aníbal Pisani

TENIS CLUB CORREA 53: Martín Damico 2, Leonel Benito 5, Lucio Paredes 8, Germán Gelatti 8, Lucas Santi 7 (x) (fi), Nicolás Gazzera 3, Gustavo Vera 5, Ignacio Gazzera 3, Marcelo Monti 12, Miguel Herrera 0. DT: Federico Yema

ESTADIO: Almafuerte (Las Rosas)

ÁRBITROS: Héctor Romero, Luis Badora y Nahuel Marín

PARCIALES: 20/5, 28/20, 50/37 y 82/53