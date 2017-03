¿Tragedia sin responsables?

Hace 19 días dos colectivos de la empresa Monticas chocaron de frente en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla. En el siniestro murieron 13 personas y muchas otras resultaron lesionadas. Todavía hay heridos graves entre los pasajeros que viajaban en ambos micros y, de acuerdo a los pronósticos médicos que reciben sus familiares, puede esperarse que algunos de ellos queden con secuelas permanentes. Como sucede siempre en este tipo de episodios, el choque no sólo apagó vidas sino que cambió para siempre las de muchas personas, incluso la de aquellas que no iban a bordo pero tenían a algún familiar en una de esas dos trampas mortales de Monticas.

Fue una de las peores tragedias viales en la historia de la provincia y casi tres semanas después todavía no se sabe que el gobierno de Santa Fe haya identificado a algún responsable entre quienes debían controlar la calidad del servicio de Monticas y sobre todo atender a la infinidad de denuncias formales e informales de sus usuarios sobre el estado de los coches, el régimen laboral de los choferes y las pésimas condiciones en las que muchos de los pasajeros viajaban a diario.

Como suele suceder, no sólo en Santa Fe si no en el país en general, algunas medidas llegaron tarde, cuando las familias de las víctimas lloraban a sus muertos o curaban las heridas de quienes se salvaron. El gobierno provincial primero le quitó la concesión a Monticas de las líneas que explotaba en los corredores de las rutas 33 y 9. Luego despidió de su cargo al subsecretario de Transporte, Gustavo Peirano, un hombre que —de paso— acumulaba casi 18 años de gestión en administraciones socialistas entre la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe, siempre en el área del transporte. El gesto de Miguel Lifschitz de echarlo vino acompañado de una curiosidad que no parece sólo formal: en el decreto con el que dispuso su desplazamiento, el gobernador ni siquiera lo mencionó por su nombre y simplemente se limitó a derogar el decreto anterior por el que él mismo lo había designado en el cargo. Peirano, entonces, no figurará en ese texto legal que quedará en los anales de la provincia.

Hasta donde se sabe, es todo lo que hizo la Casa Gris hasta ahora, además de prometer una y otra vez que acelerará los mecanismos para adjudicar a otra empresa las líneas que Monticas explotaba sin control alguno. Casi tres semanas después del drama, en principio atribuido al reventón de un neumático cuyo verdadero estado ahora es motivo de pericias científicas, no se conoce que la investigación interna del gobierno, si es que existe alguna, haya logrado identificar a un responsable de esa falta de control. Si Lifschitz considera que fue Peirano nunca lo dijo. Y si hay otro u otros, menos que menos.

Hoy el gobierno provincial tenía una buena oportunidad para mostrarle a la sociedad santafesina que quiere ir a fondo con la investigación de lo que ocurrió y dilucidar si hubo negligencia, desidia o incluso corrupción por parte de algún funcionario, no importa de quién se trate. Esa oportunidad es la convocatoria que la Cámara de Diputados hizo al secretario de Transporte, Pablo Jukic, para que cuente todas las acciones de la Casa Gris desde el 24 de febrero hasta hoy destinadas a despejar las dudas y llegar a la verdad. Sin embargo, en lugar de hacerlo en el recinto, frente a todos los diputados, la prensa e incluso el público, el funcionario sólo hablará con el presidente de la cámara y los jefes de bloque, en un ámbito reducido, una sala pequeña de Diputados, en el que difícilmente pueda haber periodistas y en el que con seguridad no habrá ningún ciudadano.

Alguien debe tener responsabilidad política por lo que sucedió en la ruta 33 la trágica mañana del 24 de febrero. A las víctimas de ese drama y a la ciudadanía no les alcanzan las sanciones tardías a la empresa ni las promesas de supuestas investigaciones cuyos resultados después nunca se conocen. Si hay responsables deben ser conducidos ante la Justicia. Y hasta ahora no parece que eso sea razonablemente probable.

Fuente: Jorge Salum - para La Capital