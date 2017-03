El humo que duele

Los trabajadores de Sancor en Centeno, siguen acampando frente a la planta y a esta altura de los hechos con la compañía de familiares y vecinos. Luego de haber mantenido una reunión junto al secretario de ATILRA, Nicanor Villafañe con el sub-gerente de recursos humanos de Sancor Sr. Ardusso.

El presidente comunal Juan Guffi confirmó que la fábrica está parada, al menos por 30 días, y cerca de 70 trabajadores quedaron en la puerta “con incertidumbre y angustia”.

“La única comunicación oficial de Sancor es que la planta está parada por 30 días”, señaló Guffi y aclaró que al menos por ahora no se dispuso un cierre definitivo. Otra tres plantas (dos en Córdoba y una en Buenos Aires) están en las mismas condiciones y son 500 los puestos de empleo que se perderían.

El jefe comunal habló con los medios desde la puerta de la firma y junto a los empleados que se encuentran en estado de alerta en una carpa, donde no descartan cortar la Ruta Nacional 34.

“Sancor es parte de la vida de nuestro pueblo, es la vida misma del pueblo”, definió. Guffi aseguró que son 70 las familias que dependen de forma directa de la fábrica sobre una comunidad de 3.200 habitantes.

“Acaba de salir el último cargamento de quesos, salió recién. No hay más leche, no hay producción; no hay más nada”, lamentó y recordó que la cooperativa láctea tuvo otras crisis pero “la planta nunca estuvo en esta situación de paro total”.

Los trabajadores se mostraron muy angustiados por la respuesta incierta del representante de Sancor. Quien les comunico que la planta seguirá cerrada por vacaciones, por lo cual siguen todos con licencia, pero no confirmó el cierre de actividades de la planta local, como tampoco que medidas tomará la empresa frente a la situación de crisis que atraviesa.

Fuente: Centeno Noticias / InfoMaciel / Edición: Las Rosas Digital - Imágenes: Raúl Godetti