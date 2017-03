Desde la Nación rescindieron la concesión a Monticas en todo el país

Por su parte, el fiscal Walter Jurado, que investiga las causas del trágico choque ocurrido hace una semana que cobró la vida de 13 pasajeros, dio a conocer los resultados del primer preinforme técnico que confirma que hubo un reventón de cubierta y que esa misma cubierta estaba además, vencida.

En este sentido, Jurado afirmó que según el preinforme, “el origen del siniestro fue por el reventón del neumático del colectivo que circulaba de Rosario hacia Zavalla”.

Pero a la vez aclaró que “aún no se pudo determinar si estaba recapada, sí que estaba vencida ya que la fecha de fabricación es de 2011 y la vida útil es de cinco años, se usen o no los neumáticos. En el servicio público no es menor porque circulan en ruta permanentemente”, explicó Jurado.

Los peritos determinaron que el colectivo que circulaba de Rosario hacia Zavalla tiene un reventón, es decir, un estallido de la cubierta delantera izquierda, pero no informa la causa u origen por el cual se produjo. “Eso será materia de otra investigación más profunda por especialistas en el tema. Nos da la pauta de que la dinámica tiene su origen en ese estallido. Esto indica un punto de partida de una cadena de responsabilidades. Nos vamos concentrar en el siniestro y a partir de allí veremos si es necesario o no imputar a los responsables de la empresa Monticas”, remarcó Jurado.

El fiscal de la causa indicó que las próximas medidas serán “convocar a expertos en materiales de cauchos y cubiertas, porque si estaba recapada o no sigue siendo materia de investigación, sobre todo la cubierta que estalló”.

También informó que ya se tomó declaración a varios testigos que se presentaron espontáneamente, no sólo las víctimas lesionadas que estuvieron internadas sino los que recibieron una atención médica primaria en el lugar del siniestro. Además tienen un cronograma donde serán entrevistados los choferes de la empresa.

Y concluyó: “Los allanamientos y la clausura de las oficinas de Monticas y el secuestro de los otros coches tienen que ver con un análisis de cómo se prestaba el servicio”.

Choque frontal

El trágico choque ocurrió el viernes pasado a las 11.05 en el kilómetro 779 de la ruta nacional 33donde dos colectivos de la línea Monticas chocaron de frente y dejó como saldo 13 víctimas fatales.

Entre las ciudades de Pérez y Zavalla y a un kilómetro de lo que se conoce como la curva de la muerte, los micros chocaron de frente. Uno viajaba de Casilda a Rosario y el otro de Rosario a Zavalla. Por el impacto, los dos se arrastraron con las trompas encastradas por el asfalto y terminaron en una zanja formando una “v”.

La que la pudo contar

Erica Daniela Berni es una chica de 24 años que vive en Zavalla y que trata de recuperar su ritmo de vida habitual rodeada de sus tres chiquitos de 6, 4 y 2 años. Hace ocho días atrás viajaba “en el tercer o cuarto asiento” del Monticas que cubría el trayecto de Rosario hasta su pueblo cuando la tragedia la envolvió y aún se niega a soltarla por completo. En reposo se recupera de las heridas y los golpes que le dejó el fatal accidente entre los dos micros de la misma empresa: “Lo que nunca me voy a olvidar es el pedazo de cubierta que voló y el grito de Aníbal (el chofer de la empresa Monticas que murió en el accidente)”, confió ayer vía telefónica en el programa A Diario y ayer lo publicó Rosario 3.

“Estoy bastante dolorida y bastante golpeada, la verdad es que no recuerdo mucho”, contó Erica. “Me vienen imágenes, ruidos, lo que tengo en la cabeza y no me lo puedo sacar es un pedazo de cubierta que vuela”, detalló.

Luego dio otro detalle: “Me acuerdo del grito de Aníbal y eso es todo, no me acuerdo de nada más”.

“Yo estudio en el Empa de Pérez, tomaba siempre el colectivo de la tarde, pero ese día viajé a la mañana para acompañar a mi primita, que por suerte ya se había bajado”, relató Erica”.

“No sé si el neumático reventó o si la goma estaba recapada, no entiendo mucho de eso, pero lo único que puedo decir es que se desprendió un pedazo y voló por el aire”, describió.

A Erica le costó volver en sí luego del choque: “Perdí la conciencia, volví a recuperarla a la noche en el hospital”, detalló. Y habló de las consecuencias que el accidente dejó en su cuerpo: “Tengo traumatismo de cráneo, fisura de pelvis y muchos golpes abdominales y en la zona de los pulmones”.

“Viajábamos todos los días sin aire acondicionado, con partes del micro rotas. Y los choferes son los que más sufren esta situación”, concluyó.