Nueva Falta de Mérito para el intendente de Armstrong

Una vez reanudada la actividad judicial, y dentro del marco de la investigación por supuestas facturas apócrifas o “truchas” encontradas en la Municipalidad de Armstrong, el Juez de Instrucción Jesús A. Rizzardi dictó por segunda vez dentro de esta causa un Auto de Falta de Mérito a favor del actual intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia.

Es que, luego del dictado del primer Auto de Falta de Mérito ocurrido en el año 2015, se le imputó a Verdecchia haber librado 5 cheques contra la cuenta de la Municipalidad, habiendo percibido fondos que -según la fiscal actuante- no contaban con imputación presupuestaria, vale decir que no tenían respaldo y/o que no se conocía cuál había sido el destino de los mismos.

Citado Verdecchia a ampliar su declaración, éste da cuenta de que los fondos aludidos y obtenidos con el cobro de dichos cheques se destinaron al pago de prestadores de servicios, jornaleros y otras tareas, adjuntando toda la documentación respaldatoria (recibos de pago, etc.) que avalaban sus dichos y que explicaban en detalle para qué habían sido utilizados dichos fondos y quienes eran las personas que los habían percibido. Los cheques en cuestión eran uno del 5/8/2010 por $ 8481,46; otro del 10/08/2010 por $ 22358; otro del 30/07/2010 por un monto de $ 40000 y un cuarto cheque con fecha del 6/8/2010 por $ 18725.

Realizada la pericial contable ordenada dentro de la investigación, los peritos oficiales informan textualmente que: “del examen y análisis de la documentación mencionada precedentemente, informamos que hemos establecido la correspondencia entre los cheques emitidos y que se consignaron para ampliar la presente imputación, y la minuta agregada por Pablo Verdecchia donde justifica la salida de las sumas dinerarias en cuestión, y que las mismas están avaladas por recibos que acreditan tal gestión y están imputadas a los pagos ahí aludidos, y los mismos se encuentran con recibos que acreditan tal gestión contable”.

Atento a la contundencia de los dichos de los peritos actuantes, el juez Rizzardi concluyó que las sumas dinerarias que se extrajeron por medio de cheques librados por Verdecchia “han sido justificadas plenamente en cuanto a su atribución, pues las mismas estaban direccionadas al pago de trabajo de la Municipalidad”, destacando que no fueron utilizadas en beneficio personal, ni para otras actividades disociadas a los servicios que presta el Municipio. Asimismo resalta en otro párrafo de la resolución dictada que la pericia contable realizada “no da cuenta de irregularidad alguna”.

También la falta de mérito recayó sobre una empleada de la administración contable, a la cual se le entregaban los cheques para gestionar su cobro en efectivo, siendo la que recibía la suma de dinero que luego entregaba a quien oportunamente le había dado el valor para la realización de tal gestión. Al respecto el juez Rizzardi puntualiza que si bien esta práctica respondía a una contabilidad informal, no revela una distracción de estas sumas dinerarias a otro fin distinto o personal. Además el juez agrega, en los considerandos, que la pericial caligráfica tampoco vincula a María Graciela Palacios por lo que se confirma su falta de mérito dictado el 27 de febrero de 2015.

FUENTE: PERIÓDICO EL INFORME DE LA CIUDAD (CAÑADA DE GÓMEZ)