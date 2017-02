De Cruz Alta y fanático canalla, creó un club de fútbol en Ibiza y le puso esos colores

"Soy un soñador". Así se define Carlos Fourcade, que nació en Cruz Alta (Córdoba) hace 40 años y es médico deportólogo. Hace casi un década decidió probar suerte en España y se mudó a Ibiza, donde decidió en 2014 llevar adelante un proyecto apasionante y ambicioso: fundar su propio club de fútbol y que tenga relación con el club de sus amores, Rosario Central.

Fanático del fútbol desde la cuna, empezó a vincularse al deporte de sus amores desde muy chico, cuando se anotó en las inferiores del club Newbery and Everton de Cruz Alta, Córdoba, su pueblo natal. Ya de más grande, el estudio y el trabajo lo alejaron de las canchas durante algunos años, pero la pasión siguió latente: una vez que terminó su carrera, se fue a probar suerte junto a su familia a España.

Ni bien llegó a Ibiza, volvió al ruedo. Primero como jugador, en distinto equipos de la zona, hasta que una lesión en los ligamentos cruzados empezó a marcarle su destino: su vida seguiría ligada al mundo de la pelota, pero desde la línea de cal para afuera. En 2014 se lanzó a la aventura de crear su propio equipo: el Inter de Ibiza, que compite en la liga regional en busca de un ascenso a la Tercera División del fútbol español. Los seis mejores del torneo clasifican al Preferente y, ahí, el campeón sube de categoría.

Además de ser el fundador, Fourcade cumple varios roles dentro del club. "Soy el presidente, el director técnico, el que lava la ropa, el coordinador del equipo de fútbol de los chiquitos. Soy un poco de todo", le cuenta a Toda Pasión. Además, recuerda las dificultades que enfrentó cuando empezó el proyecto: "Fue un proceso lleno de trabas y burocracia. En el primer partido de nuestra historia, por ejemplo, antes de empezar a jugar, teníamos solo ocho jugadores habilitados porque no nos habían hecho las fichas. Era todo por orden de arriba".

-¿Cómo te surge este proyecto de crear tu propio equipo? Era una forma de intentar cambiar las cosas. En Ibiza está todo muy monopolizado y la mayoría de los dirigentes son personas mayores, con pocas ideas nuevas. No por nada, en un lugar donde hay tanto dinero, no hay siquiera un equipo que juegue en la Segunda División B de España. Noté que algo se estaba haciendo mal y decidí crear el club para intentar cambiar eso.

-¿Y cómo tomó la gente de Ibiza tu incursión y estos cambios que intentabas llevar adelante? Al principio me recibieron mal porque quería, y quiero, modificar la forma de trabajar. Vengo de Argentina con otra idea. Y para ellos es como que llega alguien de afuera a cambiar sus ideas que están desde hace 50 años. Así que no fui muy bien recibido. Igual, de a poquito, haciendo las cosas bien, fui ganándome el respeto y la gente me va aceptando.

-¿Por qué el nombre del equipo y de dónde vienen los colores que usan? El nombre de Inter es porque en un momento llegamos a tener jugadores de doce nacionalidades. En un principio le quise poner Central Ibiza o Rosario Central Ibiza, por mi fanatismo por el Canalla, pero por burocracia no me lo aceptaron. Y la camiseta titular lleva justamente los colores de Central, mientras que la suplente es verde y blanca como la del Newbery and Everton de Cruz Alta. En su escudo se destaca una lagartija, uno de los animales más característicos del lugar. Somos un club de Ibiza y qué mejor que identificarnos con todo un símbolo en estas islas.

-Desde 2014, que empezaron a competir, hasta el presente ¿cómo notás la evolución del equipo? De a poco fuimos mejorando. El primer año salimos últimos y cuando la liga se dividió entre los mejores y los peores seis, salimos campeones de este segundo torneo. Al siguiente año, quedamos a un punto de clasificar al torneo de arriba y, cuando se dividió la liga, volvimos a salir campeones. Este año, a falta de un partido, ya nos clasificamos a la Preferente y vamos a pelear por el ascenso. Estamos intentando dar la mayor lucha posible, trabajando serio, armando un equipo competitivo y haciendo una mini pretemporada.



-¿Y cuál es la próxima meta? El objetivo ahora es intentar ganar el Preferente y ascender a la Tercera División de España. Alguno va a decir que dejemos de soñar, pero es la verdad. El equipo está formado para eso y vamos a dar pelea. Yo siempre digo que este equipo lo fundé para que de a poquito fuera creciendo, por más que ese avance sea mínimo. No me gusta ser equipo que juega por jugar.

-¿Y a largo plazo? ¿Te imaginás jugando contra los clubes más poderosos de España? Yo soy un soñador, sueño constantemente. Ojalá que el Inter de acá a unos años esté más arriba. Que el que, en un futuro , agarre las riendas del club tenga la misma ilusión y el mismo sueño que yo tengo. Y de acá a 10, 20 o 30 años, podemos llegar a jugar en el Camp Nou, en el Bernabéu o en donde sea, yo el sueño siempre lo tengo. Esta es una locura que se fue haciendo grande, fue dando sus frutos y se fueron cumpliendo los sueños. Por eso te digo que sí, yo me lo imagino. Todos se van a reír, pero también se rieron cuando dije que iba a crear un club, que íbamos a salir campeones y a clasificar al Referente... y lo terminamos haciendo.

-Para cerrar, ¿qué es el Inter de Ibiza en tu vida? Es una locura que hice y, como soy de no abandonar, sigo hasta el final. Más de una vez es un dolor de cabeza, pero cuando se dan estas cosas, te llega el reconocimiento de la gente, es una cosa linda. Es como una familia. Ojalá algún día me hagas la nota y hablemos de que estamos jugando en la segunda o en primera división. Para eso voy a pelear y para eso estoy trabajando.

