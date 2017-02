Desde Cañada de Gómez al fin del mundo: 8789 km en moto

Dos jóvenes motoqueros de Cañada de Gómez como lo son Daniel Crola y Sandra Rinaldi, recorrieron un total de 8789 km de la República Argentina en una moto Honda Tornado. La travesía les demandó un total de 22 días, de los cuales 550 km aproximadamente fueron de ripio.



Luego de haber realizado un viaje a Machi Picchu quedó pendiente el viaje a Ushuaia. “Arranqué con el viaje porque no estábamos bien como familia… no teníamos proyectos. Fue una excusa para mejorar la situación, ella se empezó a interiorizar y nos metimos. Cuando uno tiene un proyecto conjunto se dejan todas las cosas de lado, aparte cuando uno hace un viaje vuelve diferente, es otra persona”, explicó Daniel.



El viaje comenzó el 8 de enero y arribaron a destino el 30 de enero a las 22:00 hs. Para la travesía tuvieron que preparar y acomodar varias cosas para mejorar la funcionalidad de ciertos elementos como el bolso. “Hice un portaequipaje, el parabrisas, un bolso y en la misma moto cargábamos el celular, calentábamos el agua, inflábamos el colchón”, afirmó Daniel.



Sandra comentó que se llevaron un bolso para cada uno. En ellos portaban dos pares de zapatillas cada uno para cambiar en caso de que se mojen, un par de jeans y varias remeras. Por otro lado llevaban un bolso grande en el cual trasladaban todo para acampar (carpa, bolsa de dormir, colchón inflable, inflador, prolongación, portátil, foco, ollas, herramientas, cámaras por si se pinchaba la moto, almohadas, frazadas, etc.)



Cuando comenzaron el viaje no estaban seguros hasta donde iban a llegar ya que estaban restringidos por el dinero, por lo que llegar hasta el fin del mundo les parecía algo imposible. “Pero arrancamos por la 40 y fuimos conociendo. Parábamos en un pueblo, íbamos a la Secretaría de Turismo, donde nos decían que había para conocer, nos quedábamos dos días y hacíamos la vuelta para conocer el lugar. Luego hacíamos otros 100 km y parábamos. Así fue hasta El Bolsón (Río Negro) y ese tramo nos llevó diez días”, describió Daniel.



Sandra explicó la emoción que sintieron al llegar a Ushuaia, al haber transitado más de 5.000 km. “Tuvimos que enfrentar dificultades de clima pero llegar a la meta fue muy emocionante. Estar ahí te hace dar cuenta la importancia que tiene por ser el fin del mundo. Particularmente Ushuaia me encantó, todo me gustó, a todo le encontraba algo lindo, me gusta disfrutar del paisaje, las montañas, la estepa, las llanuras, los animales rompen la monotonía del paisaje. Cada kilómetro que recorrimos tuvo algo lindo. El camino de los 7 Lagos es maravilloso pero después cuando volvimos por la costa también fuimos parando y conociendo bahías… es todo muy lindo”.





Entre las dificultades climáticas que tuvieron que enfrentar estuvo el viento. “El primer viento lo agarramos en Zapala, fue viento de costado y al ser el primero fue el peor pero después le agarramos la mano ya que eran ráfagas, no era constante”, comentó Daniel. Por su parte Sandra, que iba atrás, notaba que se levantaba la rueda de atrás, por lo que colocaba el cuerpo para generar contrapeso. “El viento hizo lo que quiso con nosotros pero llegamos. Por eso fue tan importante llegar, uno pone el cuerpo en la moto y el llegar tiene otro significado”, aportó Sandra.



También enfrentaron días de extremo calor llegando a los 45° en General Conesa (Río Negro). “El viento nos quemaba, no había sombra, no había árboles y cuando paramos en una Estación de Servicio las cosas de la heladera estaban calientes. Lo sufrimos, no se podía respirar. Sandra llegó descompuesta a Río Colorado pero después se recuperó”, detalló Daniel.



El próximo proyecto pendiente es recorrer de la Ruta 40 hacia el norte. “Pasamos cuando fuimos a Machu Picchu pero es muy lindo para quedarse y conocer”, aseguró Daniel.

Fuente: El Informe de la ciudad (Cañada de Gómez)