Williams Kemmis eclipsó de goles la noche de clásico rosense

Escribe: Sebastián Zapico - Que calor en la ciudad, reza una popular canción de “Palito” Ortega. Y ese mítico “Morumbi”, testigo de tantas batallas épicas y transitado por un arsenal de nombres que quedarán eternamente en el inconsciente colectivo de todo futbolero de puño y letra, vibró al ritmo de unas 500 almas. Todas, con un objetivo común: ver al club de sus amores ganar ese partido por el que la localidad completa se paraliza durante un lapso no menor a las dos horas.

Los tradicionales cánticos de ambas parcialidades se mecharon a la perfección con el “Verdinegro” y el “Celeste” que emanaban las bengalas, en una jornada que comenzó con el termómetro en no menos de 30 grados. Pese a no haber “porotos” en juego, nadie puede negar la inyección anímica que representa superar al eterno rival. Como tampoco se ponen en discusión las cargadas de oficina a lo largo de toda la semana posterior y que suelen prolongarse hasta un nuevo enfrentamiento.

Cada técnico con su “librito”, cada equipo con su estilo propio pero el hambre de gloria como común denominador. Primera prueba de fuego para Eduardo Poli y Sergio Nóbile, flamantes entrenadores de Williams Kemmis y Almafuerte, respectivamente. El juez Leandro Bottoni pitó y las pulsaciones de protagonistas y espectadores por igual se aceleraron al máximo.

El local desplegó a la perfección la idea de su DT y rápidamente se puso en ventaja tras una corrida de contra de Sergio Medina, quien pared de por medio, encaró el arco de Franco Taborda y sacó un zapatazo letal para dejar al portero visitante sin chances. Corría el minuto seis y el “Verdinegro” ya estaba arriba en el marcador.

Con la tranquilidad del resultado favorable, Williams Kemmis superpobló el mediocampo y comenzó con un gran despliegue por parte de todos sus volantes para presionar sobre la salida inmediata del rival. Rotaciones permanentes, reducción de espacios y coberturas alrededor del gestor de juego, Néstor Dell’Orto, fueron las constantes de esos 30 iniciales.

Y tamaño desgaste físico rindió sus frutos. A los 35’, Cabrera salió disparado en ataque y cerró con un notable remate otra jugada de laboratorio. La pelota recorrió unos 15 metros y se coló sin escalas en el ángulo superior derecho de un Taborda que nuevamente quedó sin posibilidad alguna de impedir la segunda caída de su valla.

El complemento no mostró grandes variantes respecto a la tónica del encuentro. Almafuerte se adelantó en terreno ajeno más producto de una concesión del balón por parte de su rival que del juego asociado. Diego Díaz no pudo hacerse manija en mitad de cancha y todo se redujo a alguna genialidad de Jairo Giaver que nunca llegó. El “Celeste” careció de elaboración y se vio forzado a saltear líneas, con pelotazos de sus centrales en la búsqueda directa de los puntas. Leonardo Flores quedó muy aislado y los carrileros no lograron desequilibrar en ningún momento.

Y Williams Kemmis aprovechó para meter el manotazo de knock out. A los 17’, Danilo Blanco arrancó en terreno propio, en posición de tres y avanzó un metro tras otro mientras camisetas celestes se abrían en su camino directo a la portería de Taborda. El defensor “Verdinegro” ingresó al área y definió sutilmente ante la salida del arquero para sentenciar la historia y decretar uno de los goles más lindos de los últimos tiempos.

Nóbile movió piezas y metió a otros dos puntas en el afán de ser más ofensivo. Pero el “Celeste” continuó sin ideas y el aire fresco que llegó desde el banco no alcanzó para torcer una historia que ya tenía un final escrito. Y ese epílogo consagró a Williams Kemmis como el gran ganador de la noche.

Si bien cae de maduro que a la hora de jugar por los tres puntos la realidad es muy distinta, el 2017 arrancó a pleno para una hinchada que sufrió más de la cuenta la temporada pasada. Después de un 2016 sin poder festejar en el clásico, al hincha “Verdinegro” nadie podrá quitarle lo bailado. Y que se venga Sportivo nomás.

SÍNTESIS

WILLIAMS KEMMIS: Franco Ferraris; Federico Rossi, Ricardo Acevedo, Lucio Micucci, Danilo Blanco; Néstor Dell’Orto; Sergio Medina, Leonel Oviedo, Emanuel Verón, Renzo Cabrera; Mariano Escobedo. DT: Eduardo Poli. SUPLENTES: Atahualpa Sabatini, Aníbal Orellano, Nicolás Díaz, Santiago Franicevich, Rodrigo Valles y Ramiro Valles.

ALMAFUERTE: Franco Taborda; Emanuel Filippini, Nicolás Monserrat, Gabriel Casas; Nicolás Ibarra, Diego Díaz, Lucio Fabrichini, Maximiliano Villacorta; Lucas Mora, Jairo Giaver; Leonardo Flores. DT: Sergio Nóbile. SUPLENTES: Mauricio Sosa, Iván Ledesma, Leonel Tedeschi, Alexandro Mansilla, Roy Meier, Francisco Dipaoli y Julián López.

GOLES: 6’PT Medina, 35’PT Cabrera y 17’ST Blanco (WK).

AMONESTADOS: Medina, Dell’Orto y Micucci (WK). Filippini, Fabrichini y Monserrat (CAA).

EXPULSADO: Díaz (WK).

CAMBIOS: Rodrigo Valles x Medina, Ramiro Valles x Escobedo, Díaz x Rossi, Franicevich x Cabrera y Orellano x Díaz (WK). López x Giaver, Dipaoli x Villacorta y Ledesma x Ibarra (CAA).

TERNA ARBITRAL: Leandro Bottoni, Luis Vidal y Jorge Ramírez.

Se jugaron dos tiempos de 40 minutos.

RESERVA: WK 1 (Cezar –p-) – CAA 0 (se jugaron dos tiempos de 35 minutos).