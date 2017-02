El fútbol mayor de la Liga Cañadense empezaría el 12 de marzo

APERTURA

Dos zonas de nueve equipos cada una. Todos contra todos dentro de su respectiva zona a partidos ida y vuelta más dos clásicos interzonales (18 encuentros por equipo en total). Los cuatro mejores por puntos de cada zona clasificarán a cuartos de final. En dicha instancia, se armará una tabla general por puntos y cruzarán de la siguiente manera:

1° vs 8° LLAVE 1

2° vs 7° LLAVE 2

3° vs 6° LLAVE 3

4° vs 5° LLAVE 4

Tanto cuartos como semis serán a partido único, en cancha del mejor posicionado en la general. Los cruces en semis serán: Ganador LLAVE 1 vs Ganador LLAVE 3 / Ganador LLAVE 2 vs Ganador LLAVE 4. La final será a ida y vuelta, con localia a sortear.

CLAUSURA

Tres zonas de seis equipos cada una. Las mismas se conformarán teniendo en cuenta la ubicación de cada combinado en la tabla general del #APERTURA (1° a 18° respectivamente). El reparto de equipos por zona será el siguiente:

#ZonaA: 1ero, 6to, 9no, 12do, 15to, 18vo

#ZonaB: 2do, 5to, 8vo, 11ero, 14to, 17mo

#ZonaC: 3ero, 4to, 7mo, 10mo, 13ero, 16to

Jugarán a partidos ida y vuelta dentro de sus respectivas zonas (10 encuentros por equipo en total). El ganador de cada zona más el mejor segundo (por puntos) accederán de forma directa a cuartos

de final. Los cuatro elencos restantes saldrán de una reclasificación, la cual se confeccionará en función de una tabla general del #CLAUSURA. Los cruces de la misma serán los siguientes:

5° vs 12° LLAVE 1

6° vs 11° LLAVE 2

7° vs 10° LLAVE 3

8° vs 9° LLAVE 4

Jugarán a partido único, en cancha del mejor posicionado. Los vencedores de cada llave se medirán en cuartos ante los cuatro ya clasificados. Los cruces serán de la siguiente forma:

1° General vs Ganador LLAVE 4

2° General vs Ganador LLAVE 3

3° General vs Ganador LLAVE 2

4° General vs Ganador LLAVE 1

Jugarán a partido único, en cancha del mejor posicionado. Las semifinales y la final serán a ida y vuelta, con localia por sorteo.

Los dos torneos de Reserva tendrían el mismo formato (por ende, aumentaría la cantidad de clasificados a playoffs y los mismos comenzarían desde cuartos de final).

Fuente: Tira Deportiva