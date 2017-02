Ya está aquí One To The Drunk Gods, lo nuevo de Rizha

El pasado 31 de enero Rizha, a sus 17 años, lanzaba su primer disco Finally. Ahora está presentando su single en forma de videoclip: One To The Drunk Gods, escrito por ella misma y dirigido por Fernando Ronchese.

Gacetilla de prensa

No vamos caer en el tópico de decir que es el disco más personal, aunque así sea, ya que en este caso, Rizha tuvo el control total, escribiendo, componiendo y produciendo su álbum sin que nadie participara en todo el proceso creativo.

La masterización la hizo junto a Jesús Calderón (compositor de cine).

Tampoco vamos a decir que con 13 años ya había firmado por Universal Music Publishing, y que varios productores de renombre deseaban trabajar con ella.

Ya que todo esto no es noticia, lo que estamos presentando es su single en forma de videoclip llamado One To The Drunk Gods, escrito por ella misma y dirigido por Fernando Ronchese (Ilegales, L.A., Isma Romero, etc).

Un videoclip que no dejara indiferente a nadie. “Hagamos lo mismo de siempre, para los mismos de siempre.”, dice Rizha entre risas.

Y agrega: “Durante todo el rodaje no parábamos de repetir la frase el dolor es pasajero la película es para siempre, mientras nos reíamos con principios de hipotermia.”

Toda la “actuación” de Rizha en el video es real.

Sin mas preámbulos, les dejamos con One To The Drunk Gods del álbum debut de Rizha, Finally.

Disponible en todas la plataformas digitales como iTunes, Amazon Music, Google Play, Napster, Pandora, Deezer, Claro Música, etc.