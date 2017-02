"Las mismas empresas que cobraron peaje 6 años con obligacion de repavimentar la autopista Rosario-Santa Fe, y no lo hicieron, son ahora oferentes en la licitacion para realizarlo.

“En momentos como este no me gusta tener razón” - así lo dijo el diputado provincial Luis Rubeo (h) al conocer el listado de las empresas que se presentaron en la licitación para la repavimentación de la Autopista Santa Fe – Rosario.

“En diciembre, cuando el ministro Garibay vino, a instancias nuestras, a la Cámara de Diputados, le cuestionamos la decisión de haber rescindido el contrato con la empresa concesionaria, sin que existiera ningún tipo de sanción. Obring S.A, Rovial S.A, Laromet S.A y Vial Agro S.A que se presentaron a la licitación, actualmente integran la UTE ARSSA que fue la concesionaria de ese enlace vial y que de hecho lo siguen gerenciando” sostuvo Rubeo (h).

Más adelante Rubeo (h) recordó que “en el momento en el cual el gobierno provincial decidió rescindir el contrato sin poner penalidades a las empresas que durante más de 6 años fueron las responsables de la autopista, le advertimos al Ministro que esto iba a pasar” y agregó que “Resulta que ahora las mismas empresas que cobraron para repavimentar la autopista y no lo hicieron, son oferentes para que el Estado les vuelva a pagar lo que ya cobraron con el peaje. El Estado no puede permitir que cobren dos veces por lo mismo”.

Y remarcó que “alguien aquí debe ser responsable de todo esto, alguien tiene que pagar por este lío y no debemos ser los santafesinos, sino los empresarios incumplidores y los funcionarios irresponsables. Porque lo que están haciendo puede ser legal, pero claramente es inmoral”.

Finalmente el legislador manifestó que “es inentendible que el gobierno provincial pague con fondos de todos los santafesinos la repavimentación a las mismas empresas que incumplieron un contrato durante muchos años”.