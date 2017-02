Fondo de Asistencia Educativa: el municipio entregó casi $ 1.200.000 a escuelas

Desde el Municipio manifestaron que es histórico para las instituciones educativas ya que nunca habían recibido esta suma. Se trata de "montos que habían ingresado pero por la situación que se vivía no pudieron ser entregados, algo que se hizo ahora", dijo Javier Meyer.

También se informó que de ahora en más, este Municipio pagará mensualmente lo que corresponde a los establecimientos educativos.

"Hemos revertido algo que siempre se decía que no se podía, y nosotros mostramos que administrando bien es posible hacerlo", resaltó el Intendente. "Y aunque se puede entregar con aportes no dinerarios, preferimos hacerlo mediante dinero para que cada escuela decida, a la vez que no tenemos afectado personal municipal a esos trabajos en instituciones educativas."

