Las Parejas: cansados de robos, los vecinos organizaron una marcha que luego suspendieron

Hubo procedimientos policiales, detención de presunto responsable y pedidos de calma, que llevaron a postergar la marcha. El ladrón tendría alrededor de 100 detenciones, casi siempre en su barrio,

Una de las víctimas, Alberto Benítez, vecino de esa zona, visitó Radio Las Parejas para comentar sobre este hecho, a raíz del robo sufrido en su vivienda. “Cuando volví de trabajar con mi hijo, nos encontramos con la sorpresa que me rompieron la ventana trasera y entraron en mi casa”, contó; “revolvieron todo y se llevaron $12.000, una notebook y dos celulares”, dijo; “hicimos la denuncia y hasta vinieron de Las Rosas para tomar huellas”, expresó.

“Sabemos que es alguien que viene robando bastante seguido en el barrio, y por eso hacemos esta convocatoria para que se vaya”, dijo Benítez; “no es fácil llegar y que te encuentres con todo revuelto, todavía la Policía no recuperó nada, y según me contaron, lo habrían visto merodear por mi casa”, indicó; “a una chica que alquilaba antes en mi misma casa también le robó, es todo muy raro, porque la Fiscal siempre ordena su liberación, hay mucha gente que está enojada y no sabemos qué pasará mañana”, concluyó.

Fuente: Radio Las Parejas