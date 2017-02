Rizha ha lanzado Finally, su primer álbum

Entrevistamos a Rizha, nombre artístico bajo el cual Tamara Ronchese (17 años) desarrolla su carrera musical. Aunque ya se ha presentado en público en otras oportunidades, en esta ocasión el motivo del encuentro fue el lanzamiento de Finally (Finalmente), su primer disco. Totalmente interpretado en inglés.

“Todo está íntegramente grabado desde la computadora de mi casa”, nos dice la intérprete. “He trabajado alternando con mis horas escolares y otras responsabilidades diarias. El proceso me llevo 3 meses, muchas noches sin dormir y muchos findes encerrada en casa, bajo voluntad propia, claro”, comenta riéndose.

Autoría de música y letra. "Una cosa de la que puedo estar orgullosa y en la que doy las gracias tanto a Universal –compañía que la tiene entre sus artistas- , como a la gente que me rodea y me apoya día a día, es que me dieron absoluto control creativo del álbum. Tanto las letras como la música son 100% mías. Este trabajo está compuesto y producido íntegramente por mí misma."

Relata también que el álbum no fue presentado a Universal ni a ningún tercero en todo su proceso creativo, manteniendo el concepto e ideas en un núcleo centrado en la artista.

Donde se mezcló y editó. Rizha cuenta que tanto la edición como la mezcla están desarrolladas en el mismo ordenador donde se grabó y desde el mismo lugar, su casa. "El proceso final, lo lleve a cabo junto a Jesús Calderón -compositor de música de películas- quien me ayudó en el proceso de masterización de los temas, le dimos ese ambient necesario", expresa

Desde Universal. La discográfica recibió directamente el master final (10 de enero) y la fecha elegida por Rizha para su lanzamiento (31 de enero). "Aunque el tiempo era escaso, dimos luz verde porque, tanto las canciones como el concepto entero del álbum, nos deslumbró", comenta Jordi Tello (Head of Creative / A&R Dept. de Universal Music Publishing) y responsable del fichaje de Rizha por Universal allá por el año 2013. "Tenemos mucha ilusión depositada en Rizha, creemos en ella y su percepción de la música", agrega.

Como conseguirlo. De momento está disponible en todas las plataformas digitales como iTunes, Amazon Music, Google Play, Napster, Pandora, Deezer, Claro Música, etc.. Siempre a la espera del lanzamiento "en físico" que vendrá con sorpresas.

Finally se puede escuchar gratis en Spotify: https://open.spotify.com/album/537K7CRozkxPXOXax8kKca

Dos de los temas incluídos, con sus letras, se aprecian en los siguientes videos: