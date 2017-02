La EPE estableció cuánto más pagaran la luz los santafesinos: 15% más 8% más 19,1% ...por ahora

La electricidad ya subió el 15% partir del 1º de enero, a lo que se sumará un 19,1 por ciento desde el 1º de marzo... más la suba por efecto del precio mayorista, que aún no tiene un número para el tercer mes del año.

Los cálculos que divulgó la empresa de un incremento adicional de entre 7 y 8% corresponden apenas a la primera etapa de la suba de la energía en el nivel mayorista... Y la próxima será mucho más alta.

El gerente general de la EPE, Marcelo Cassin, admitió que el nuevo aumento que ha anunciado la compañía estatal santafesina cubre sólo una parte de la suba de la energía eléctrica en el nivel mayorista. “Es un cálculo para la facturación que debemos emitir a partir del 10 de febrero, y que comprende el impacto del precio para la primera etapa” de la quita de subsidios en generación y transporte, dispuesto por el gobierno nacional. Reconoció que falta calcular marzo.

El ingeniero Cassin dijo que cuando se presente el aumento en marzo a nivel nacional, la EPE deberá analizar nuevamente el impacto en las tarifas finales que pagarán los usuarios. Y expresó que entonces habrá otro aumento.

Ante otra consulta, el gerente indicó que no se ha hecho un cálculo respecto del segundo aumento en el valor del megavatio y también sostuvo que aún no se puede estimar -en pesos- el impacto del aumento del insumo, ni siquiera del primero.

“La suba promedio será de 35 pesos”. La Empresa Provincial de la Energía difundió un comunicado de prensa respecto del impacto que tendrá, en las tarifas locales, el aumento del precio mayorista de ese insumo a nivel nacional.

Indica que “como consecuencia habrá un aumento que representa alrededor de $35 mensuales promedio en la tarifa final, para nuestros usuarios residenciales más representativos, que son quienes consumen bimestralmente entre 300 y 500 kilowatts-hora”.

Cálculos para los clientes. Esta semana, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, anunció que el valor del megavatio que hoy es de 320 pesos pasará a 400 pesos a partir del 1º de febrero ($80 más). Y a 640 pesos desde el 1º de marzo ($240 más).



Si bien la EPE no ha hecho públicos sus cálculos para el impacto que tendrá el segundo aumento en el valor del megavatio en el nivel mayorista, los usuarios sí pueden hacerlos, imaginar... y sufrir.



La matemática ofrece para estos casos la regla de tres simple. Así, el usuario santafesino puede jugar con su calculadora y decirse: “Si por una suba de 80 pesos en el megavatio a nivel nacional, la EPE me aumentó 35 pesos, cuánto me aumentará en marzo cuando ese insumo se incremente en 240 pesos: 105 pesos adicionales.”. El resultado es preocupante, aún para el ejemplo que la empresa mostró en su comunicado de prensa (ver párrafo arriba) y que se tomó para este ejemplo.



Es verdad que -como indicó el ingeniero Cassin- las complejidades de los cuadros tarifarios son mucho mayores, pero las cuentas del almacenero pueden servir como un alerta para lo que los usuarios santafesinos tendrán que enfrentar este año.

Nota relacionada: “Empezamos 2017 con nuevos tarifazos que son un asalto al bolsillo del trabajador”