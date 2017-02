Lifschitz admitió estar "preocupado" por la falta de una paritaria nacional docente

Tras reunirse con colegas de 15 provincias del país, el gobernador Miguel Lifschitz reconoció que está "preocupado" por la falta de paritaria docente nacional. "Era una referencia importante que marcaba un techo salarial para algunas jurisdicciones y un piso para Santa Fe que ahora no tenemos. Nos trasladaron todo el peso a los gobiernos locales", sostuvo el jefe de la Casa Gris a La Capital.



El mandatario aclaró que en la cumbre celebrada en el centro porteño "no se acordó ningún porcentaje a ofrecer de manera uniforme a los docentes. Es imposible porque entre las provincias hay realidades muy disímiles".

"Fue una reunión de intercambio de opiniones, no resolvimos nada en concreto. Compartimos información sobre las situaciones de cada jurisdicción", agregó. De todas formas, trascendió que se habló de ofrecer subas salariales entre el 18 y el 20 por ciento. El problema es que ante esos números, los gremios se pusieron en alerta y anticiparon que no lo aceptarán.



Luego el gobernador anticipó que la oferta de Santa Fe estará en sintonía con la inflación. "Todas las provincias y nuestro gobierno en especial pretendemos ofrecer aumentos salariales que permitan sostener el poder adquisitivo de los salarios, en sintonía con la inflación. El tema es que nadie sabe con precisión cuánto aumentará el costo de vida este año, hay una proyección (del 17 por ciento) en el presupuesto pero no sabemos si se concretará", advirtió.



En ese sentido precisó que "entre fines de la semana que viene y prinicipios de la próxima vamos a convocar a paritaria a los docentes, estatales y médicos de la provincia de Santa Fe. Previamente vamos a mantener reuniones informales".



Lifschitz remarcó que "el hecho que Nación no convoque a paritarias federales no implica que deba desentenderse del financiamiento educativo. Acordamos solicitar una reunión con el ministro del Interior (Rogelio Frigerio) para reclamarle al gobierno nacional que mantenga su aporte para el Fondo de Incetivo Docente (Fonid) y otros aportes que hace a determinadas provincias que son clave".