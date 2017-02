¿Cómo afecta una buena pre-temporada a largo del año?. Cuando hacemos una pre-temporada adecuada nuestro organismo se va adaptando progresivamente a las cargas de entrenamiento sin que tenga que forzar demasiado para conseguirlo. Esto se traduce en temporadas con:

· Menos lesiones por la mejora de la fuerza, coordinación y equilibrio.

· Mayor posibilidad de planificar picos de forma al tener una buena base sobre la que hacer varias “minitemporadas” dentro de la temporada anual.

· Mayor capacidad para mantener niveles altos de rendimiento en un largo espacio de tiempo.

· Mejor capacidad para realizar entrenamiento de elevada intensidad.

· Mejora en las capacidades generales del deportista.

La pretemporada, es el momento del año más importante para lograr las mayores mejoras en cualquier habilidad del deportista. En éste tiempo uno puede hacerse más fuerte, más rápido y más potente. Una vez más, el entrenamiento de la fuerza es de suma importancia, por el peso específico en el resto de capacidades, y por su importancia para evitar lesiones, fortaleciendo tendones y ligamentos. El presente está orientado a deportes de equipo tales como baloncesto, balonmano, hockey, voleibol, fútbol o cualquier arte marcial.

Consideramos una pretemporada tipo de 12 semanas de duración, durante las cuales seguiremos una periodización ondulante, jugando con la intensidad y el volumen de nuestras sesiones. Es decir, alternaremos sesiones de baja intensidad y elevado volumen, con otras de alta intensidad y bajo volumen, comenzando por las de baja intensidad.

El esquema base consta de 4 días de entrenamiento por semana, aunque se aconseja aprovechar los otros 3 días, para sesiones breves de movilidad y/o estiramientos dinámicos, para oxigenar los músculos. Son días de recuperación activa.

En cada sesión se trabajan varias habilidades. En las sesiones dobles (caso de poder entrenar mañana y tarde, es la mejor opción), las mañanas serían para entrenar fuerza ya que a la mañana los niveles de testosterona son mayores, y los sprints a la tarde (el intervalo ideal para los sprints es entre las 16 y las 18h, ya que la activación neural es mayor).

A continuación, voy a dar un ejemplo donde incluimos las variables a entrenar cada día de la semana.

Lunes: calentamiento+Entrenamiento de fuerza:pierna + Resistencia

Martes: calentamiento+Entrenamiento de fuerza: torso + Pliometría y agilidad

Jueves: calentamiento+Entrenamiento de fuerza:pierna + Resistencia

Viernes: calentamiento+Entrenamiento de fuerza:torso + Pliometría y agilidad

Es un esquema donde se trabaja la fuerza 4 días a la semana, mediante una rutina divida, 2 días pierna, y 2 días torso. La pliometría se mete en las sesiones de torso para tener las piernas frescas, aunque es importante meter en alguna sesión lanzamientos diversos con balón medicinal, aparte de los saltos. Además, como la pliometría tiene un alto componente de trabajo excéntrico, para no fatigar los músculos en exceso, y evitar lesiones, los días siguientes a la pliometría, no entrenamos (a lo sumo, realizaríamos sesiones de estiramientos y movilidad.



Calentamiento. Un buen calentamiento o warm up es fundamental para preparar nuestro organismo física y psicologicamente hacia una sesión de entrenamiento. El organismo tiende a estar relajado antes de cualquier actividad física.

Por ello, el calentamiento nos sirve para elevar la temperatura corporal de nuestro cuerpo, activar el metabolismo, elevar el ritmo respiratorio y cardíaco, y preparar los músculos y el SNC para que estén activados frente al ejercicio. Para profundizar más sobre la importancia de la activación nerviosa en el entrenamiento. Al elevarse la temperatura corporal, la sangre se vuelve más fluida y los tejidos de la musculatura más flexibles, reduciendo el riesgo de lesiones.



Otros aspectos. Aunque en muchos casos no se les da la importancia que merecen, la alimentación y el descanso son vitales en nuestros avances de pretemporada. Ya que vamos a someter a nuestro cuerpo a unas semanas de entrenamiento muy exigente, necesitamos un descanso adecuado (se recomiendan 8 horas). Lo mismo se puede decir de la alimentación. Hay que comer mucho, y huir de dietas hipocalóricas.

Necesitamos energía y que nuestros músculos se recuperen a la mayor velocidad posible. Y ambas cosas se obtienen a través de los nutrientes.

La presente planificación es sólo para la pretemporada. En plena temporada, en función de lo exigente que sea la competición o deporte en el que participemos, sólo realizaremos 2 entrenamientos de fuerza, y el resto de habilidades las entrenaremos 1 único día, si el calendario deportivo nos lo permite.

Marcos Di Santo - Preparador Físico