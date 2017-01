Se incendió un colectivo de pasajeros cerca de Casilda

El micro de la empresa Monticas se quemó completamente cuando transitaba por la ruta 33 rumbo a Corral de Bustos. El chofer intentó apagar las llamas con un matafuegos pero no lo logró. Ningún pasajero resultó herid

Horas después del mediodía de ayer jueves, las llamas se apoderaron de un micro que estaba a escasos kilómetros del ingreso al casco urbano de Casilda.

El colectivo de la empresa Monticas salió desde Rosario, y en el km 746 de la ruta 33 debió detenerse ya que su motor comenzó a recalentar al punto tal de iniciarse un incendio que luego se expandió a todo el vehículo.

Los pasajeros alcanzaron a tomar sus pertenencias y bajarse a la vera de la ruta para resguardarse del fuego que llegó hasta el habitáculo del conductor. No hubo lesiones ni pérdidas materiales de los usuarios del servicio aunque el coche quedó inutilizable.

Algunas horas más tarde, la Empresa Monticas lanzó un comunicado oficial explicando las causas del siniestro. A continuación se detalla el mismo:

Rosario, 26 de enero de 2017. La empresa Monticas informa que en el día de la fecha, en cercanías al peaje de la localidad de Casilda, se inició fuego en uno de los colectivos de la línea. Se trata del interno 202, modelo 2012, que cumplía con el servicio Rosario-Corral de Bustos, de las 12.30 hs. No se registraron heridos ni daños en los pasajeros, que fueron todos traslados con otra unidad de la empresa, el interno 3607, para continuar con el servicio. El chófer del colectivo quiso apagar el incendio con el matafuegos pero no pudo sofocarlo. Aún no se conocen las causas del por las cuales se generó el fuego.