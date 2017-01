Cerró la Farmacia de la UOM Las Parejas

Según publica el portal de Radio Las Parejas, el Secretario Cristian Tazzioli brindó detalles de este cierre haciendo referencia a los comentarios del grupo de delegados, que manifestaban que la Farmacia “no funcionaba bien, y se sumaba a que la UOM no tenía ganancias, ya que el servicio estaba concesionado hace casi 20 años”.

Indicó que “seguramente el farmacéutico no seguirá, pero estamos hablando con todas las farmacias para hacer convenios y que los afiliados tengan los beneficios correspondientes, esto es hasta que nos organicemos y la podamos poner por medio de la Mutual, donde habría más beneficios de los que teníamos hasta ahora”, agregó el Secretario; “hace meses que la farmacia no brindaba el servicio adecuado, tampoco se hacían los descuentos que correspondían a un afiliado, pero ahora les pedimos que se queden tranquilos, porque el convenio que se está cerrando con las otras farmacias es para que tengan entre 50 y 60% de descuento en los medicamentos”.

Tazzioli, consultado el motivo por el cual no existía ese tipo de descuento para los afiliados, indicó que la ganancia se la llevaba el que manejaba la Farmacia, “ahora argumenta que queda despedido porque no le hemos renovado el contrato, por ahora está cerrada y estamos trabajando para poner un farmacéutico nuevo a nombre de la Mutual nueva que tenemos”, dijo. "Esa farmacia estaba comprando con el CUIL de la obra social de la UOM, lo cual es un delito y no corresponde, tomó cartas el Secretario General a nivel nacional Antonio Caló con sus abogados y el farmacéutico fue intimidado a que deje de comprar así, ahí es donde se enojó y se fue, no volvió hace 15 días y no podemos seguir esperando”, manifestó. “Ahora estamos trabajamos con la mayoría de las farmacias de Las Parejas hasta que podamos abrir la farmacia de vuelta y darle el beneficio a los trabajadores”, destacó.

En Las Rosas. Respecto a la farmacia que funciona en la seccional Las Rosas, inaugurada recientemente, Tazzioli explicó que funciona por medio de la mutual Augusto Timoteo Vandor, “y en poco tiempo más funcionará en Las Parejas y dará beneficio a los trabajadores como corresponde”, dijo; “el grupo de delegados aportó mucho en esto, queremos el beneficio para que realmente les salga más barato y que se cumpla lo que corresponde por ley o el beneficio que da el sindicato”.

Bono y paritarias. En otro orden, Tazzioli hizo referencia a un bono de $1000 del cual se habla en estos últimos días, “pero es para otras cámaras, ya que de ADIMRA no hay nada, siguen firmes y duros, y en caso que suceda estaríamos informando a los delegados”, contó.

Sobre las paritarias, “a fin de marzo o principio de abril se abren, pero ya los primeros días de marzo estaremos hablando algo, lo bueno es que este año arrancarían en el 35%, que sería la base de lo que se firmó en las paritarias del año anterior”, concluyó el Secretario.