Marucci: "No me victimizo. Reconozco que me equivoqué"

El intendente de San Jorge fue interpelado respecto a sus recientes declaraciones en las que pedía "garrote" para los delincuentes

Al respecto dijo:"Pido disculpas por mis exabruptos, me superó la situación. Tuve episodios, pasé malos momentos. Mis suegros viven en María Juana. Una noche mi cuñado no estaba, le agarraron la puerta a patadas y pensé ¿qué pasa si los matan? Hablo de límites, en realidad, no del garrote autoritario de aquella vez, usé esa expresión. Cometí un gravísimo error, es horrible lo que dije. Pero no me estoy victimizando, estoy reconociendo que me equivoqué".

En diálogo con Cadena Oh! 87.9 Santa Fe, el intendente de San Jorge dijo: "Tenemos hechos de inseguridad, tenemos que intentar que no pasen a mayores. Si alguna vez matan a alguien al que van a sacar a garrotazos es a mí. La gente reclama a su intendente, por más que la provincia sea responsable".

Los organismos de debate

Además, en sus declaraciones profundizó sus controvertidos conceptos y dijo: "Cerraría la Legislatura y el Congreso de la Nación porque no se ponen de acuerdo para modificar las leyes. Tienen problemas internos e ideologías muy diferentes para atender las necesidades actuales".

Sobre los dichos, Marucci respondió "Creo que la Legislatura debería haber tratado la Reforma del Código Procesal Penal antes de tomar vacaciones, para darle más herramientas a los jueces, entre otras cosas. Hay que reforzar la democracia que tenemos, ya que costó tanto. Poniendo más orden, normas. Tenemos leyes muy flexibles, sino no pasarían las cosas que pasan".

"Además, tenemos el problema de la falta de comunicación de la provincia. Desde que Pullaro está (como ministro) nunca me llamó", subrayó en entrevistado por Cadena Oh!.

Consultado sobre si pensó en renunciar al cargo, respondió que "sí", aunque sostuvo "pienso que no lo voy a hacer". Al mismo tiempo, acusó un "desgaste mental". En cuanto a la sugerencia de que renunciar "sería bueno para su propia salud", respondió "comparto".

Afirmó que durante la dictadura de 1976 no desempeñó ningún cargo.