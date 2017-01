Diputada Giaccone: "En las inundaciones, la responsabilidad del gobierno provincial es ineludible"

Otra vez varias localidades de nuestra provincia bajo el agua, y nuevamente vemos azorados que desde el gobierno provincial se siguen buscando culpables, intentando obviar sus claras responsabilidades.

Desde el principio mismo de esta gestión socialista dejó de existir el Ministerio de Asuntos Hídricos, y no solo en el organigrama sino también en los hechos: fue vaciado de personal técnico, equipos, elementos, etc. y por consecuencia no hubo previsión, ni planificación ni obras. Solo negaciones a los problemas, promesas incumplidas, y en algunos casos respuestas de mínima, simples maquillajes.

“La responsabilidad del gobierno provincial es ineludible. Y si faltaba algo para corroborarlo resulta suficiente ver ahora las denuncias que desde la Secretaría de Recursos Hídricos hacen el renunciado Ing. Porta y el renunciante Lombó. Refieren claramente que tanto el Gobernador Lifschitz como el ministro Garibay, desoyeron informes técnicos advirtiendo sobre obras que se debían dentenerse en territorio cordobés, ya que nos afectaban directamente. Trabajos en canales que agregarían mayores caudales a las cuencas del Río Carcarañá y otras en nuestra provincia”, dice Giaccone. “Fueron claros y en reiterados expedientes solicitaban que debían frenarse esas obras hasta tanto no se realizaran las tareas de mantenimiento del Canal San Antonio y otras aguas abajo como las protecciones de Tortugas, canal aliviador Oliveros y el Puente sobre Ruta N° 9, con el sano principio que las obras hídricas se efectúan desde aguas abajo hacia arriba”.

“Los acuerdos tripartitos firmados entre Córdoba, la Nación y Santa Fe sobre canalizaciones con la provincia vecina, tenían el estricto compromiso que no agregarían agua a las cuencas de Santa Fe”, continúa diciendo la legisladora. “Esos acuerdos no fueron cumplidos y nunca la provincia de Santa Fe pidió la paralización de obras a su par de Córdoba, a pesar de todas esas muchas advertencias recibidas del personal técnico de Santa Fe que hoy conocemos a través de este sainete de renuncias e internas”.

“Lo que se ve con la desgracia de las inundaciones, que trae pérdidas y tristezas a pueblos enteros, se repite en muchas acciones del Estado santafesino" manifiesta Giaccone.

Finalmente expresó que presentarán “de inmediato un pedido de informes desde la Cámara de Diputados, para determinar quienes tienen responsabilidades y hasta donde llegan, o si no incurren en actos considerados por el derecho penal. Desde hace años la inoperancia, incapacidad, el aprovechamiento y favores políticos, fueron caminos que llevaron a que el agua cubriera enormes superficies nuevamente. Las inundaciones de principios de 2016, del mes de abril del mismo año, y las que se producen ahora, quitaron el manto que cubría la desidia, la incapacidad, que ahora se ven con claridad. Lamentablemente con enormes pérdidas y muchas lágrimas”.